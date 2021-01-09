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王毅：中坦达成四点重要共识

2021年01月09日00:36 | 来源：新华网
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　　新华社坦桑尼亚查托1月8日电（记者李斯博　高竹）当地时间1月8日，国务委员兼外长王毅在查托同坦桑尼亚外长卡布迪共同会见记者。

　　王毅说，刚才，我会见了马古富力总统，同卡布迪外长举行了会谈，就进一步深化中坦关系达成四点重要共识。

　　我们一致认为，中坦传统友谊是两国和中非人民的宝贵财富，必须倍加珍惜、薪火相传，不断发扬光大。

　　我们一致同意，发挥双方在国家、政党和军队建设方面理念相通、目标相同的优势，进一步密切双方各层级交往，深化治国理政经验交流。

　　我们一致决定，加强务实合作，携手共建“一带一路”，支持更多中国企业来坦投资，扩大进口坦优质产品。中方充分理解坦方建设中央铁路的重要意义，愿意继续支持坦方推进重大基础设施建设、加快工业化进程、提升自主发展能力。

　　我们一致商定，加强国际事务协调，共同支持多边主义、反对外部干涉，捍卫国际公平正义，筑起维护彼此核心利益和发展中国家共同利益的坚强堡垒。

　　王毅表示，相信在双方共同努力下，中坦传统友谊必将呈现新的时代内涵，焕发出更大的生机和活力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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