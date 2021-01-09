新华社坦桑尼亚查托1月8日电（记者李斯博 高竹)当地时间1月8日，国务委员兼外长王毅在查托同坦桑尼亚外长卡布迪共同会见记者。

王毅说，坦桑尼亚是中国在非洲的铁杆朋友，在中国外交史中占有特殊重要地位。中坦友好的故事是我们每个人年轻时代最鲜明的记忆。

我们不会忘记，是毛泽东主席、周恩来总理和尼雷尔总统以诚相交，亲手缔造了中坦全天候友谊。周恩来总理不远万里访坦、尼雷尔总统一生13次访华，这些场景，铸就了中坦友好的历史篇章。

我们不会忘记，5万多名中国工程技术人员远涉重洋来到非洲，同坦桑人民并肩奋斗，在极其困难的条件下修建坦赞铁路，为东南部非洲建设了一条“自由之路”和“友谊之路”，65名中国专家为此付出了宝贵生命，他们的汗水和鲜血浇灌起永远不败的中非友谊之花。

我们不会忘记，坦桑尼亚和其他非洲兄弟一起，在1971年帮助中华人民共和国恢复在联合国的合法席位。坦桑前总理萨利姆先生作为代表，在会场击掌欢呼祝贺，在联合国舞台上留下了不畏强权、主持公道的记录。在庆祝新中国成立70周年之际，我们专门向这位老朋友颁发了“友谊勋章”。

我们更不会忘记，习近平主席2013年就任中国国家主席后，首次访问非洲就来到坦桑尼亚。正是在那次访问中，习近平主席首次提出了真实亲诚理念和正确义利观，如今已成为中国对非政策的指导方针。中坦关系的价值已经超出双边范畴，对中非关系和南南合作发挥了重要引领作用。

王毅表示，这是我第15次访问非洲。一路走来，感受最深的就是，无论面临什么样的国际形势，无论遭遇什么样的艰难险阻，无论受到什么样的干扰破坏，中非传统友谊初心不改、历久弥坚。中非双方是生死与共的战友，是肝胆相照的兄弟，也是前进道路上共同发展的伙伴。作为非洲国家的好朋友和真朋友，中国愿同非洲国家不懈努力，坚定不移深化中非全面战略合作伙伴关系，携手铸就更加紧密的中非命运共同体。

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