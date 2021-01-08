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福建三明：旅俄侨胞成了致富带头人

林春茵  闫   旭
2021年01月08日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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元旦前后，福建突然遭遇寒潮，三明市明溪县紫云村党支部书记杨发喜的微信步数骤然上升。从村头的菌菇大棚，走到村尾的云台人家民宿，再到红豆杉种苗基地里走一圈，54岁的杨发喜既要操心蔬菜抗冻，又要关心村里森林康养旅游的待客防寒准备。

紫云村地处君子峰国家级自然保护区境内，澳大利亚至东亚的一条国际候鸟迁徙路线贯穿其间，每年这个季节，数百万只候鸟会来紫云村的深山里栖息越冬。

“我也曾经像候鸟一样，在中国和俄罗斯之间飞来飞去。”杨发喜笑着说。

杨发喜曾在俄罗斯打拼近20年，几年前回乡定居，还当选为村党支部书记。他说，上世纪90年代，紫云村曾有过一阵出国潮，“在农村实在找不到钱，想来想去还是要出国”。于是，杨发喜和妻子一起奔赴俄罗斯创业。

杨发喜说，他们当年从北京前往二连浩特，经过蒙古国，火车坐了7天7夜，“下了火车半个月耳朵还是轰隆轰隆的”。杨发喜夫妇最后落足俄罗斯莫斯科，在当地最大的小商品批发市场摆摊。

一开始，夫妇俩从北京秀水街打货。到了第三年，趁着回福建探亲的时机，他们联系上了福建石狮的服装厂。“石狮时装当时在中国和俄罗斯都很畅销，便宜，质量也过得去。”杨发喜说。

货到俄罗斯需要两个月。杨发喜提前选款，夏天进冬衣，秋天进春装。他还时常到当地学校门口蹲点，观察当地孩子的着装习惯。“赚外国人的钱，一要勤快，二要灵活，跟住潮流。”

在杨发喜看来，现在中国村庄发展的“潮流”就是“咬住青山绿水”。

“明溪当地也打造森林康养产业，各种补贴一直加到头，农民没有负担。”他掰着手指盘点道，村里已经有五六家观鸟民宿，共50个房间，还可以扩张；食用菌冰库和大棚，国家以奖代补，一年补贴8个月。这几年家家户户都有新进账，尤其是村里土地流转给种苗场大户，“一年开给村民的工钱一共也有140万元，很多人靠在种苗场打工养老就已经‘财务自由’了”。

“回国之后，我感觉农民出路很多，赚钱不难，大家对家乡的发展想法也一致。”杨发喜说，现在，回国定居山村的海外侨胞越来越多，每个人都带着点手艺。

（据中新社电）

(责编：艾雯、燕勐)

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