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哥伦比亚首都进入红色预警状态

2021年01月08日08:23 | 来源：新华网
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新华社波哥大1月7日电（记者高春雨）哥伦比亚首都波哥大市政府7日宣布，波哥大即日起进入红色预警状态，并进一步收紧新冠疫情防控措施。

根据波哥大市政府发布的公报，该市将于7日23时59分至12日4时严格限制人员和车辆流动；12日至17日期间每日20时至次日4时实施宵禁；截至21日，对波哥大部分行政区继续分批实行隔离，其间禁止非必要人员流动并暂停部分商业活动。

波哥大市长洛佩斯当天在新闻发布会上表示，变异新冠病毒“应该已经在波哥大蔓延”。她说，自2020年12月起，波哥大疫情反弹明显，医院中重症床位日渐饱和，病毒传播速度和感染人数均超过去年8月时的峰值。

哥伦比亚卫生和社会保障部6日晚表示，建议疫情迅速蔓延的市镇进一步收紧防疫措施。目前，哥多地已对民众实行按照身份证件尾数限行以及宵禁令、禁酒令等措施。

哥伦比亚2020年3月6日报告境内首例新冠病例，同月下旬进入强制预防性隔离期，去年9月转入选择性隔离期。在选择性隔离期内，哥政府取消大部分限制人员流动的措施，但严格限制新冠确诊和疑似病例及其密切接触者等人群出行。去年11月底，哥政府宣布将全国卫生紧急状态延长至2021年2月28日，选择性隔离期同步延长。

据哥伦比亚国家卫生研究院统计数据，该国7日新增确诊病例17576例，创单日新增确诊病例新高，累计确诊1737347例；新增死亡病例344例，累计死亡45067例。

(责编：艾雯、燕勐)

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