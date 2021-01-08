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伊朗否认韩国代表团到访与被扣押韩国油轮有关

2021年01月08日08:12 | 来源：新华网
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新华社德黑兰1月7日电（记者夏晨）伊朗外交部发言人哈提卜扎德7日说，韩国一代表团抵达德黑兰，将与伊方讨论“被冻结的伊朗在韩资产与资金问题”。他同时否认这一访问与4日被扣押的韩国油轮有关。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引哈提卜扎德的话报道说，韩方代表团的行程在“违规的”韩国船只被扣押之前就已确定。由韩国一名副外长率领的代表团将于10日抵达德黑兰，目前先期抵达的韩方人员是代表团部分成员。

据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队4日在海湾扣押一艘悬挂韩国国旗的油轮，理由是其“多次违反海洋环境相关法律条例”。哈提卜扎德4日说，这一扣押是出于技术原因的“普通程序”。

据报道，伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金，伊方需要这些资金采购药品、医疗设备和国外新冠疫苗。伊朗政府发言人拉比埃5日说，韩国以“空洞的借口”冻结了伊朗70亿美元的资产。

美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

(责编：艾雯、燕勐)

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