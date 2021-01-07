新华社华盛顿1月6日电 美国国会遭冲击 政治乱象加剧

新华社记者徐剑梅 孙丁 邓仙来

美国首都华盛顿6日下午发生美国政治史上罕见一幕。大批示威者闯入国会大厦，正在举行的认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。目前，据报道已有4人在国会暴力事件中死亡，另有多人受伤。

这些拒绝接受总统选举结果的示威者越过警戒线，翻越国会大厦围墙，打碎窗户，与警察混战。相关视频画面迅速传播到全球，让世界再次目睹美国政治乱象。美媒称，这是美国现代史上权力移交第一次“在华盛顿权力走廊内演变成一场实体对抗”，“暴力、混乱和破坏,动摇了美国民主的核心”，美国“政治体系可能已经受到永久损害”。

突发骚乱

从5日起，上万名美国右翼选民在总统特朗普号召下，从各州赶赴华盛顿。6日，这些人在白宫外举行“拯救美国”示威集会。特朗普在集会上讲话，拒绝承认败选，宣称选举“被偷窃”，被“操纵”，自己将“永不放弃、永不认输”，并痛斥不支持他的“软弱的共和党人太多了”，敦促示威者游行到国会大厦。

随后，数百名示威者冲入国会大厦，与警察发生激烈肢体冲突。当时，参众两院正根据宪法规定召开联席会议，在副总统彭斯以参议院议长身份主持下，统计并认证各州选举人团计票结果。这是美国总统选举的最后一步程序，以往只是“走过场”，这次却遭到示威者冲击。事件发生后，彭斯被紧急护送离开会场，五角大楼急调国民警卫队增援，华盛顿特区和五角大楼所在的弗吉尼亚州阿灵顿相继宣布宵禁。

面对混乱局面，当选总统拜登发表电视讲话，呼吁特朗普捍卫宪法，站出来“结束（其支持者对国会的）包围”。特朗普在社交媒体发布简短视频，重申“选举被偷窃”的说法，同时呼吁示威者“回家”。当晚，社交媒体推特宣布冻结特朗普账号12小时。

在经历数小时的混乱后，国会6日晚重新开始统计并认证选举人团计票结果。由于部分共和党籍议员对一些州选举结果提出反对意见，相关辩论和表决预计将持续数小时，但舆论普遍认为结果不存在悬念，拜登将被国会正式确认当选美国第46任总统。

政治乱象

根据公开声明，占众议院共和党人约三分之二的至少140名共和党籍众议员和占参议院共和党人近四分之一的至少12名共和党籍参议员，将支持特朗普试图推翻总统选举结果的努力，人数之多超乎美国朝野许多人士意料。但6日在华盛顿集会现场，特朗普之子小唐纳德·特朗普仍然批评国会共和党人做得不够。他说：“这次集会应该向他们传递一个信息：这不再是他们的共和党，这是唐纳德·特朗普的共和党。”

此前，由于缺乏证据支持，特朗普及其支持者发起的约60起选举诉讼都被驳回或撤销。为何仍有如此多共和党人支持特朗普推翻选举结果的努力？

不少分析人士认为，这相当程度上与近年来美国两党政治的极化环境存在密切关联。党争越来越白热化，社交媒体“回音壁”效应越来越强，使得“信息茧房”不断被加固。再加上许多政客为了自身利益而不顾事实真相，媒体报道又往往一边倒，导致美国社会互信持续削弱。

6日国会对选举结果的认证本该为这次总统选举画上句号，却不料成为美国分裂的又一个波峰。

针对国会遭冲击一事，拜登在电视讲话中呼吁“重建一种解决问题、守望相助、而不是煽动仇恨和混乱的政治”。但这一事件恰恰凸显了拜登上台后将面临的严峻现实：美国不仅受到新冠疫情和经济衰退的严重冲击，还将在政治和社会层面继续撕裂。正如美国作家本·希恩说：国会遭冲击事件表明，美国有大量“重建工作”要做。

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