新华社华盛顿1月6日电 按照既定程序，1月6日是美国国会参众两院举行联席会议认证美国大选结果的日子。当天，美国国会遭遇暴力冲击，迄今造成至少一死多伤。国际社会深感震惊。

请看新华社记者从现场发回的报道——

国会大厦遭“围攻”

当地时间1月6日，美国首都华盛顿发生大规模示威活动，主要目标就是象征美国最高立法权力的国会大厦。

通往国会大厦的主干道和附近地区已实施车辆禁行，新华社记者带着采访设备骑自行车到现场，一路上不断看到示威者。

1月6日，美国首都华盛顿国会大厦示威活动现场。新华社记者刘杰摄

数以万计的示威者围堵在国会大厦附近，有人挥舞着美国国旗或自制旗帜，有人高喊口号。不少人装扮“抢眼”，还有人脸上涂抹着颜料。

1月6日，美国首都华盛顿国会大厦示威活动现场。新华社记者刘杰摄

部分示威者冲破围栏，冲进国会大厦，试图阻挠会议进程。有人手持棍棒，砸碎玻璃窗爬进国会大厦，也有人沿着外墙爬上大厦楼顶。

1月6日，美国首都华盛顿国会大厦示威活动现场。新华社记者刘杰摄

1月6日，美国首都华盛顿国会大厦示威活动现场。新华社记者刘杰摄

已致一死多伤

冲进大厦后，一些示威者与持枪的安保人员对峙。

警方在众议院大厅发现数枚自制的简易爆炸装置，所幸未被引爆。

社交媒体上多段视频显示，在国会大厦内部，一名女性示威者遭到枪击，瞬间倒地，被抬出时吐血。据美国媒体报道，她被送到医院急救，但最终不治身亡。

一名24岁男子在试图攀爬国会大厦高墙时坠落，送院治疗，目前情况依旧危重。

议员和其他国会工作人员们一度蜷缩在大厅座椅下。很多人面露惊恐。有人用手机拍照。此后，在警方护送下，他们举着双手分批疏散。由于警方使用催泪瓦斯应对抗议者，议员们在撤离时戴上了面罩。

多名抗议者直接坐上参议院主席座位，频频自拍。一名抗议者还在议员办公桌上留下一张写有“我们不会罢休”的字条。

国际社会震惊

华盛顿6日晚至7日早实施宵禁，并已部署国民警卫队应对骚乱。警方说已拘捕十余名示威者。邻近的弗吉尼亚州也宣布进入紧急状态，在部分地区实施宵禁。

1月6日晚，美国首都华盛顿市内示威活动现场。新华社记者刘杰摄

截至当地时间6日晚记者发稿时，国会两院联席会议得以复会，但国会大厦附近仍聚集大批示威者。

1月6日晚，美国首都华盛顿市内示威活动现场。新华社记者刘杰摄

美国国会遭暴力冲击事件立即引发国际社会关注。

联合国秘书长古特雷斯发言人6日说，古特雷斯对当天发生在美国首都华盛顿国会大厦的骚乱表示哀伤。

欧洲理事会主席米歇尔说，“目睹今晚华盛顿的场景令人震惊”。

英国首相约翰逊说，在美国国会发生的事情太“可耻”了。

法国外长勒德里昂对这种暴力行为予以谴责。

此外，中国驻美大使馆6日发布提醒，当前美国疫情形势严峻，1月6日华盛顿特区发生大规模示威游行，当地政府紧急宣布宵禁。提醒在美中国公民密切关注当地疫情和安全形势，提高警惕，注意安全防范，慎重考虑前往公众场所。如遇危险或突发情况，请及时报警。（文字记者：邓仙来、孙丁、尚绪谦、李骥志；视频记者：檀易晓、胡友松；编辑：孙浩、王丰丰、鲁豫）

(责编：艾雯、燕勐)