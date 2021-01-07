“我非常喜欢我的中文名字。”面对人民日报海外网的镜头，马耳他驻华大使卓嘉鹰说，“我的本名意思是‘像鹰一样’，我的中文名也取自于此。”

卓嘉鹰在中国当大使近5年，一直对推动马中关系发展满怀热忱。“每次为中国人办理赴马耳他的签证我都很高兴。”卓嘉鹰近日在接受人民日报海外网采访时表示，发展对华关系对马耳他非常重要。

“中国人更加乐观自信”

卓嘉鹰在华工作生活近5年，恰好与中国“十三五”时期重合，他目睹了中国“令人惊叹的发展”。

“从我的办公室向外眺望，眼见无数高楼大厦拔地而起。”卓嘉鹰说，在闲暇时光，他也爱去“潮人打卡地”三里屯太古里逛逛，感受今日中国的时尚和繁华。“发生在我身边的点滴变化已足以令人赞叹，当这种发展变化辐射至全中国范围时，只能用‘无与伦比’来形容。”

来华最初半年，卓嘉鹰走访贵州、云南等中国西南省份。看到不少地方大兴土木建新城，当时卓嘉鹰在心里犯起了嘀咕：“在没有人也没有交通的地方，想建成可容纳百万人的新城谈何容易？”可3年后，当卓嘉鹰重访旧地，眼前的一切让他大为震动：曾经空空荡荡的新城已换新颜，车水马龙、川流不息、高楼林立，处处是繁荣景象。

卓嘉鹰所见证的，正是“人类历史上规模最大的城镇化进程”。中国常住人口城镇化在2019年末已达到60.6%。大规模城镇化给中国人的生活带来翻天覆地的变化。“越来越多人从农村来到城市扎根，住上更好的房子，开上更好的车，有更好的生活环境，还更加乐观自信。”卓嘉鹰说。

让卓嘉鹰印象更深刻的是，面对疫情，“中国人的自信依然坚挺”，成功抗疫后，中国人的生活很快回归正轨，“这非常值得庆贺”。

“当机立断效仿中国抗疫”

近距离观察中国战疫过程的卓嘉鹰认为，中国为世界树立了榜样。

为抗击疫情，中国暂时关闭离汉离鄂通道的非常之举向全世界发出了警报。虽然当时马耳他并未出现病例，但卓嘉鹰立刻意识到事态的不同寻常，迅速向马耳他国内发回报告，介绍中国的举措和成效，他建议马耳他政府“一旦疫情暴发，要向中国学习”。

卓嘉鹰说，当疫情在欧洲暴发后，马耳他“当机立断效仿中国抗疫”，采取了严格、全面、彻底的防控举措。马耳他国情与中国不同，为保证保持社交距离等举措落地见效，马耳他采取了不少非常之举。“违反隔离规定每天罚款3000欧元，参加4人以上聚会每人罚款100欧元。”卓嘉鹰表示，过去马耳他人并不习惯戴口罩，但是在疫情中人们很快适应。在这样的努力下，马耳他疫情防控也取得了突出成效。

中国抗疫经验为马耳他提供了借鉴，中国生产的防疫物资缓解了马耳他抗疫的燃眉之急。卓嘉鹰说，通常情况下马耳他从欧洲进口医疗物资，但当整个欧洲都面临防疫物资短缺的巨大压力时，“中国制造”成了解决问题的出路，“我们联系了中国工厂，向马耳他输送了大批防疫物资”。

除了中国制造，中医药在抗疫中的作用也受到广泛关注。马耳他人对中医药并不陌生，成立于1994年的马耳他地中海地区中医中心在当地赢得了良好口碑。“中医药在马耳他非常受欢迎。”卓嘉鹰介绍，马耳他的医学院常常举办中医讲座，中医课程还进入了马耳他大学本科专业教育体系。卓嘉鹰认为，在“医疗旅游”盛行的马耳他，无论中医、西医都有广阔发展前景。

“欢迎中国电影人取景”

不仅中医药在马耳他家喻户晓，有关中国的一切在马耳他都备受关注。发展对华合作，在马耳他有深厚民意基础。

“坐落在马耳他首都瓦莱塔的著名‘红色中国坞’是两国合作的象征。”卓嘉鹰说，上世纪70年代，800多名中国工程技术人员不远万里奔赴马耳他，建成了30万吨级干船坞。这座建成时代表当时世界先进技术水平的船坞（用于修造船舶的建筑物），至今仍在发挥作用。

在两国合作进程中，如“红色中国坞”的大型项目一个接一个涌现。“上海电力来到马耳他，帮助我们完全改造了电力系统。”卓嘉鹰说，过去马耳他发电站使用的是污染大、效率低的柴油机组，经过上海电力的改造，马耳他人用上了更便宜、更清洁、更高效的电力。正因为有如此坚实的合作基础，马耳他成为最早加入“一带一路”朋友圈的欧洲国家之一。

当前，中国正在积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更高水平的对外开放让卓嘉鹰看到了更多中国机遇。海南自由贸易港建设引起了卓嘉鹰的浓厚兴趣，前后4度造访海南。卓嘉鹰把自贸港比作走向世界的一条通道、打开跨国合作之门的一把钥匙，“在建设自贸港过程中，马中可以互学互鉴”。

卓嘉鹰说，位于地中海中心地带且靠近主航道的马耳他是世界知名自由港，往来地中海的大型货运轮船通常在马耳他将货物分销转运给小型货船。海南也有相似优势，海南自贸港不仅可以为中国货船服务，更能成为连接印度洋和太平洋的重要枢纽。“以自贸港建设为基础加强合作，马中关系将更加紧密。”

对于深化两国人文交流，卓嘉鹰同样满怀期待。他曾参加海南岛国际电影节，希望推动两国在电影等人文领域加强合作。充裕的日照、清新的空气、优美的海岸线、7000年历史留下的丰富文化遗产，让马耳他成为好莱坞电影的热门取景地。卓嘉鹰发出热情邀请：“欢迎中国电影人取景，拍摄出中国电影人的欧洲系列大片。”

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主编：毛 莉

编辑：吴正丹

后期：赵壹晨

专题：吴正丹

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(责编：艾雯、燕勐)