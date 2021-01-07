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中共中央致电祝贺朝鲜劳动党八大召开

2021年01月07日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京1月6日电  1月5日，中国共产党中央委员会致电祝贺朝鲜劳动党第八次代表大会召开。贺电说：

朝鲜劳动党是朝鲜革命和建设事业的坚强组织者和领导者。长期以来，朝鲜劳动党团结带领朝鲜人民，在推进朝鲜社会主义事业的伟大征程中取得了历史性成就。近年来，在以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党中央坚强领导下，朝鲜劳动党高度重视加强自身建设，并在发展经济民生、改善外部环境、有效应对疫情等方面取得一系列重要成果。我们为此感到由衷高兴。

朝鲜劳动党第八次代表大会是朝鲜党和人民政治生活中的一件大事，将对未来一段时间朝鲜党的建设和国家经济发展作出战略规划和部署，具有重大意义。相信朝鲜劳动党和朝鲜人民将以这次大会为契机，不断夺取朝鲜社会主义建设事业新胜利。

中朝两国是山水相连的友好邻邦，两党之间长期保持着友好交往的优良传统。近年来，在两党两国最高领导人战略指引和亲自推动下，中朝关系掀开了新的历史篇章。新形势下，中方愿同朝方一道，以两党两国最高领导人重要共识为指引，维护好、巩固好、发展好中朝关系，更好造福两国和两国人民，为实现地区和平稳定与发展繁荣作出新的积极贡献。

(责编：艾雯、燕勐)

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