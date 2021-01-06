新华社华盛顿1月5日电 （记者高攀、许缘、熊茂伶）世界银行5日发布最新一期《全球经济展望》报告说，基于对新冠疫苗将广泛推广使用的预估，预计2021年全球经济有望增长4%，加强多边合作遏制新冠疫情继续蔓延仍是全球经济复苏的关键。

报告说，全球国内生产总值在2020年萎缩4.3%后有望在2021年恢复增长。疫情使数百万人陷入贫困，并可能在今后较长时期内抑制经济活动和收入。为支持经济复苏，各经济体近期首要政策重点是控制疫情蔓延，确保迅速且广泛部署疫苗，同时进行投资改革，将更少依赖于政府债务的可持续增长作为目标。

报告预计，2021年发达经济体及新兴市场和发展中经济体经济将分别增长3.3%和5%，其中美国和欧元区经济分别增长3.5%和3.6%，中国经济有望增长7.9%。

报告同时警告，世界经济前景仍存在诸多风险，包括新一轮疫情暴发、疫苗接种延误、高债务引发的金融压力、失业长期化等。此外，经济持续疲软还可能导致公司破产并引发金融危机。

报告特别提到两种不利的情景假设，一是世界上大部分地区新冠病例确诊数量居高不下、疫苗接种延迟将导致2021年全球经济仅增长1.6%；二是金融压力重新上升导致广泛的公司债务和主权国家债务违约，全球经济将陷入负增长。但报告指出，如果疫情得到有效控制，疫苗接种进程加快，全球经济增速有望提升至近5%。

世行行长马尔帕斯表示，尽管全球经济看似已步入温和复苏，但要确保复苏势头，为强劲增长创造基础，决策者仍面临重大挑战，涉及公共卫生、债务管理、预算政策、央行和结构性改革等方面。他表示，为克服疫情影响、应对投资风险，需大力改善营商环境，提高劳动力和产品市场灵活性，加强透明度和治理。

报告提醒，疫情可能会给全球经济带来长期创伤，包括企业破产、人力资本损失、债务负担增加等。除非政策制定者实施全面改革，改善商业环境、教育和提升生产力，否则全球经济可能走向“令人失望的十年”，即未来十年全球经济潜在增速可能下降。

报告强调，新冠疫情是一场真正的全球危机，需要全球协调共同应对。只有所有国家和地区的疫情都得到有效控制，各国和地区的安全才能真正得到保障，全球经济增长才能出现实质性改善。

鉴于一些新兴市场和发展中国家的财政空间和公共卫生资源有限，报告呼吁国际社会加强对这些国家的政策支持，特别是降低最贫穷国家的债务负担。此外，加强政府部门、私营部门和多边机构在疫苗研发、生产和分配方面的合作对确保各国和地区及时平等接种疫苗、减少全球新冠感染率至关重要。

报告指出，疫情将对新兴市场和发展中国家造成重大冲击。从长远看，新兴市场和发展中经济体实施改善卫生和教育服务、数字基础设施、气候适应能力、商业和经济治理的政策，将有助于减轻疫情对其造成的经济损害，减少贫困并促进繁荣共享。

如果剔除中国因素，2020年新兴市场和发展中经济体将大幅萎缩5%，而2021年新兴市场和发展中经济体将仅增长3.4%。这也从侧面说明中国经济对于带动新兴市场和发展中经济体乃至全球经济复苏的重要性。

世行代理副行长艾汉·柯塞当天在面向媒体的电话吹风会上表示,由于一些被压抑的消费需求得到释放并强于预期，目前中国经济复苏步伐比预期更快；如果世行预测的全球经济增长表现更好的假设情景实现，中国经济增长也会更快。

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任、联合国高级顾问杰弗里·萨克斯说，中国成功遏制了疫情，恢复了经济增长，取得了令人瞩目的成就；中国需要继续促进内需增长，同时继续向世界开放，包括推动“一带一路”倡议下重要项目的发展。

萨克斯认为，世界各国都应朝着绿色经济、数字经济的方向发展，部署5G、可再生能源、电动汽车、人工智能等技术，以促进环境可持续发展，增强社会包容度。中国在绿色经济、数字技术方面的进步不仅有利于本国，也有利于整个世界。

美国知名投资机构太平洋投资管理公司认为，2021年全球经济将继续复苏，但仍将经历漫长的“爬坡”，全球经济产出需要大约两年时间才能恢复到疫情前水平。疫情控制形势和宏观政策支持将是影响全球经济复苏进程的两大关键因素。

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