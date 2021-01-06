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综合消息：伊朗、阿曼首现变异新冠病毒感染病例 以色列将全面“封城”

2021年01月06日18:04 | 来源：新华网
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新华社安曼1月5日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情5日继续蔓延，伊朗、阿曼当天均报告首次发现变异新冠病毒感染病例。以色列将采取全面“封城”措施以控制疫情。

伊朗卫生部5日数据显示，过去24小时内该国新增新冠确诊病例6113例，累计确诊1255620例；新增死亡病例98例，累计死亡55748例。目前全国分别有4个、43个、401个红色、橙色和黄色风险城市。伊朗卫生部当天宣布发现境内首例感染变异新冠病毒的病例，尚未发现其密切接触者有感染情况。

阿曼卫生部5日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例190例，累计确诊129774例，累计死亡1502例。阿曼卫生部5日宣布该国发现一例变异新冠病毒感染病例，这是阿曼首次确认在境内发现变异新冠病毒感染病例。

以色列卫生部5日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例9299例，累计确诊455144例；新增死亡病例54例，累计死亡3489例。数据显示，当天的新增确诊病例数为2020年10月以来的单日新增最高纪录。

以色列内阁5日批准在全国范围内实施更严格的全面“封城”限制措施，如关闭整个教育系统、关闭部分企业、室内场所禁止5人以上聚集、室外场所禁止10人以上聚集等。相关措施从7日午夜生效，并将持续两周。

埃及卫生部5日晚说，当天该国境内新增新冠确诊病例1119例，累计确诊144583例；新增死亡病例55例，累计死亡7918例。埃及社会团结部当天宣布，埃及境内的幼儿园将以50%的运行能力开放，如果确诊病例数继续上升，将不排除全部关闭的可能。

突尼斯5日宣布，该国新增确诊病例2265例，累计确诊147061例；新增死亡病例72例，累计死亡4934例。突尼斯卫生部长迈赫迪5日表示，突尼斯将尽快获取200万剂新冠疫苗，免费为国民接种。（执笔记者：冀泽；参与记者：夏晨、杨元勇、尚昊、李碧念、苏小坡、郑思远、王峰、陈斌杰、刘宗亚、王尚、涂一帆、张淼、黄灵、王薇、熊思浩、潘晓菁、马意翀）

(责编：于洋、刘慧)

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