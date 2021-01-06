人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国新冠肺炎确诊病例超过2100万 已有5州发现变异病毒

2021年01月06日08:24 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿1月5日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月5日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊21007694例，死亡356540例。过去24小时，美国新增确诊227056例，新增死亡3490例。

美国有线电视新闻网报道说，美国部分地区已经开始受到因假期聚会活动而导致感染激增的冲击，美国许多医院处于崩溃边缘。加州有两个地区的重症监护病房已经满员。截止4日的过去一周，美国平均每天新增确诊病例21.54万例。

《华尔街日报》报道说，美国持续增长的病例让医疗系统资源变得紧张，患者人数超出了医院的容量，医护人员不堪重负。4日，美国住院新冠患者人数超过12.82万。在重症监护病房的病例达到创纪录的23435例。

美国卫生部发布消息称，在乔治亚州发现一例在英国出现的新冠病毒变异株感染病例，该病例没有旅行记录，目前正在隔离。美国已有5个州发现了这一病毒变异株，包括加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州、科罗拉多州。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved