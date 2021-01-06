人民网华盛顿1月5日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月5日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊21007694例，死亡356540例。过去24小时，美国新增确诊227056例，新增死亡3490例。

美国有线电视新闻网报道说，美国部分地区已经开始受到因假期聚会活动而导致感染激增的冲击，美国许多医院处于崩溃边缘。加州有两个地区的重症监护病房已经满员。截止4日的过去一周，美国平均每天新增确诊病例21.54万例。

《华尔街日报》报道说，美国持续增长的病例让医疗系统资源变得紧张，患者人数超出了医院的容量，医护人员不堪重负。4日，美国住院新冠患者人数超过12.82万。在重症监护病房的病例达到创纪录的23435例。

美国卫生部发布消息称，在乔治亚州发现一例在英国出现的新冠病毒变异株感染病例，该病例没有旅行记录，目前正在隔离。美国已有5个州发现了这一病毒变异株，包括加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州、科罗拉多州。

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