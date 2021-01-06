当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。在危机中育先机、于变局中开新局，必须向科技创新要答案

放眼世界，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，给人类发展带来了深刻变化，为解决和应对全球性发展难题和挑战提供了新路径。当前，全球正面临新冠肺炎疫情等各种挑战，世人尤其认识到，科学技术深刻影响着国家前途命运，深刻影响着人民幸福安康。

从第一时间确定新冠病毒全基因组序列到推出多种检测试剂，从筛选有效药物和治疗方案到推进疫苗研发，人类与时间赛跑、与新冠病毒作战的经验再次证明，战胜疫情离不开科技支撑。古巴官方通讯社拉美社在分析中国疫情防控阻击战取得重大战略成果的原因时指出，新技术的运用是中国抗疫“药方”的重要组成部分。美国《科学》杂志近日公布其评选的2020年十大科学突破，“以创纪录的速度开发和测试急需的新冠肺炎疫苗”位居第一名。英国《自然》网站则将“新冠肺炎疫苗效果更加明朗”列为2021年最值得关注的科学大事件之一。美国《福布斯》双周刊网站发表文章指出，2020年出现的一个充满希望的前景是，数字化医疗服务终于获得了认可。世界卫生组织近期发布报告，展望未来5年数字健康发展前景，认为规模化和可持续的数字健康解决方案有助于改善全球所有人的健康。

科技创新是推动世界经济复苏的关键动力。世界经济论坛发布报告指出，疫情防控期间，10个关键科技趋势进一步加速，分别是：在线购物与机器人配送、数字和无接触支付、远程办公、远程教育、远程医疗、在线娱乐、供应链4.0、3D打印、机器人和无人机、5G信息通信技术。联合国经济和社会事务部发布报告，呼吁各国政策制定者抓住技术进步机遇，为未来建立数字策略，支持国家长期可持续发展。

中国坚持把创新作为引领发展的第一动力，交出举世瞩目的创新答卷，展现出中国创新的硬实力。长征五号B运载火箭首飞成功，“天问一号”探测器奔向火星，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，“奋斗者”号全海深载人潜水器在地球最深处——马里亚纳海沟成功坐底，中国自主三代核电“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组首次并网成功，“九章”量子计算原型机实现“量子优越性”，嫦娥五号“揽月归来”……中国科技创新一个又一个亮眼表现不断给世界带来惊喜。

服务人民是科技创新的本质要求，各国应该共同探讨建立面向新科技革命和产业变革的政策制度体系，营造国际合作环境，让科技创新成果为更多国家和人民所及、所享、所用。麦肯锡全球研究院院长乔纳森·沃策尔日前撰文指出，10年来，亚洲地区占全球技术公司收入增长的52%、启动资金的43%、研发开支的51%、专利申请的87%，合作是亚洲技术崛起的关键。

中国深知开放交流是探索科学前沿的关键路径，积极推进国际科技合作，实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略。为国际热核聚变实验堆计划顺利实施贡献智慧和力量；加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，推动疫苗成为全球公共产品；将发布月球样品和数据管理办法，与世界各国的科学家共享；被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜今年4月1日将正式对全球科学界开放……中国以实际行动加强国际科技创新合作，推动破解全球性问题，增进各国人民福祉，受到国际社会普遍欢迎。

当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。在危机中育先机、于变局中开新局，必须向科技创新要答案。中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，必将在科技创新的新征程上不断取得新成就，为推进人类科技事业进步、助推世界经济复苏作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年01月06日 03 版）

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