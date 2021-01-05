新华社塞浦路斯拉纳卡1月4日电 当地时间1月4日，国务委员兼外长王毅赴非洲正式访问途中经停塞浦路斯并应约会见塞外长赫里斯托都里迪斯。

王毅表示，新冠肺炎疫情深刻改变世界，中塞两国相互支持，共克时艰，传统友谊在抗击疫情中得到进一步升华。中方相信塞方终将战胜疫情，会始终同塞方站在一起，为塞方提供必要帮助。

王毅表示，今年是中塞建交50周年，双方共同努力，形成了大小国家平等相待、互利共赢的范例，这一传统值得继承和发扬。中塞在共建“一带一路”框架下开展良好合作，中方愿同塞方一道，共同建设绿色、健康、数字丝绸之路。中方支持塞维护国家主权和领土完整的努力，支持根据联合国有关决议妥善处理塞浦路斯问题。中方赞赏塞方在涉及中国主权和领土完整问题上主持公道，给予中方宝贵支持。两国相互理解、相互支持，进一步夯实了双边关系的政治基础，为两国合作开辟了广阔前景。

王毅说，塞浦路斯是欧盟主要成员。中国视欧盟为多极化进程中的重要力量。中欧共识大于分歧，双方是合作伙伴，不是制度性对手。中欧应相互理解、相互尊重彼此人民做出的选择，积极扩大共同利益，增进彼此信任。中欧关系去年取得重要进展，双方签署地理标志协定，决定打造中欧绿色、数字伙伴关系，宣布完成中欧投资协定谈判，为深化中欧全面战略伙伴关系、推动世界经济复苏注入新动力。中欧关系不应受到外部干扰，应继续朝合作共赢的方向发展。希望塞方为推进中欧关系继续发挥积极作用。

赫里斯托都里迪斯祝贺中国政府和中国人民成功控制了疫情，表示塞人民不会忘记中方为塞抗击疫情提供的帮助，对此深表感谢。塞政府强烈希望进一步发展对华关系，愿同中方共同办好两国建交50周年庆祝活动。塞方坚定奉行一个中国政策，支持“一带一路”国际合作，支持欧盟积极发展对华关系。塞中两国都主张多边主义，反对单边行径。塞方始终认为应对全球性挑战需要中国的参与和支持。塞方赞赏中方在塞浦路斯问题上所持的公正立场。

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