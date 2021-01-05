新华社贝鲁特1月3日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东多国最新数据显示，一些国家新冠病毒仍在快速传播，单日新增确诊病例数居高不下；也有一些国家的新冠疫情蔓延出现放缓迹象。

伊朗卫生部3日公布的数据显示，过去24小时新增确诊病例5960例，累计确诊1243434例，新增死亡102例，累计死亡55540例，新增治愈8692例，累计治愈1013018例。伊卫生部门表示，要取得较好的防疫效果，需要至少2100万人接种新冠疫苗。

以色列卫生部公布的数据显示，3日新增确诊病例4573例，累计确诊438372例；新增死亡28例，累计死亡3412例；新增治愈4880例，累计治愈386594例。卫生部长尤利·埃德尔斯坦当天表示，以已有近110万人接种新冠疫苗，约占全国总人口的10%。

土耳其卫生部官网3日显示，过去24小时新增确诊病例9877例，累计确诊2241912例；新增死亡193例，累计死亡21488例；累计治愈2136534例。

黎巴嫩卫生部3日公布，新增确诊病例2870例，累计确诊189278例；新增死亡10例，累计死亡1486例；累计治愈132768例。节日期间，黎巴嫩感染人数骤增，检测阳性率升高，国内要求采取封锁措施的呼声越来越高。

约旦卫生部3日说，新增确诊病例1540例，累计确诊298208例；新增死亡26例，累计死亡3903例；新增治愈2499例，累计治愈276485例。

官方数据显示，巴勒斯坦3日新增确诊病例1155例，累计确诊159034例；新增死亡31例，累计死亡1609例；新增治愈1419例，累计治愈137802例；现存确诊病例19623例。从3日起，巴勒斯坦将“封锁令”再延长两周。

突尼斯3日宣布，新增确诊1565例，累计确诊143544例；新增死亡35例，累计死亡4800例；累计治愈107049例。

埃及境内3日新增确诊病例1309例，累计确诊142187例；新增死亡病例64例，累计死亡7805例。

沙特阿拉伯疫情控制成效明显。沙特卫生部3日宣布，新增确诊、死亡和治愈病例分别为82例、7例和180例，分别累计为363061例、6246例和354443例。沙特内政部宣布，自当天上午11时起恢复人员出入境，但来自出现变异新冠病毒传播国家的外籍人士，须在出现变异病毒的国家以外度过不少于14天，并在到期后核酸检测结果为阴性才能入境沙特。（执笔记者：刘宗亚；参与记者：李良勇、郑思远、王峰、张淼，涂一帆、王尚、冀泽、杨元勇、熊思浩、夏晨、李碧念、尚昊、黄灵、王薇、潘晓菁）

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