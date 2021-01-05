新华社圣保罗1月4日电（记者宫若涵）巴西圣保罗州卫生厅4日宣布，该州确认发现两例感染了英国报告的变异新冠病毒的病例。这是巴西首次确认在境内发现变异新冠病毒感染病例。

2020年12月31日，巴西一家医学实验室——美洲诊断公司在圣保罗州发现了两例变异新冠病毒感染病例，并将相关数据提交给巴西的国家公共卫生实验室——阿道弗·卢茨研究所。

阿道弗·卢茨研究所4日证实，对病毒样本的基因测序结果显示，两名感染变异新冠病毒的患者所感染的是在英国发现的变异新冠病毒“B1.1.7”（也称“VUI-202012/01”）。其中一名感染者是25岁女性，此前接触过有英国旅行史的人士，另一名感染者是34岁男性。

巴西卫生部4日19时发布的最新疫情数据显示，该国过去24小时内新增确诊病例20006例，累计确诊7753752例；累计死亡196561例；累计治愈6875230例。圣保罗州是巴西疫情最严重的州，该州累计确诊病例1473670例，累计死亡46888例。

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