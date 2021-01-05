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沙特和卡塔尔开始相互开放边境

2021年01月05日08:46 | 来源：新华网
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新华社科威特城1月4日电（记者王薇 聂云鹏）科威特外交大臣艾哈迈德·纳赛尔·穆罕默德·萨巴赫4日宣布，沙特阿拉伯和卡塔尔从当晚开始相互开放陆海空边境。

艾哈迈德当晚在科威特电视台发表声明说，科威特埃米尔（国家元首）纳瓦夫当天分别与卡塔尔埃米尔塔米姆和沙特王储穆罕默德通电话，在纳瓦夫建议下，沙特和卡塔尔同意从4日晚开始相互开放陆海空边境。

艾哈迈德说，纳瓦夫对将于5日在沙特召开的第41届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议充满信心，认为这将是一次增强凝聚力的“和解峰会”，有助于解决相关问题。

另据卡塔尔通讯社4日报道，塔米姆将率团出席本届海合会首脑会议。

塔米姆2020年12月30日收到来自沙特国王萨勒曼的信件，萨勒曼在信中邀请塔米姆出席第41届海合会首脑会议。萨勒曼2019年12月曾邀请塔米姆出席第40届海合会首脑会议，但塔米姆并未前往，而是委派时任卡塔尔首相兼内政大臣阿卜杜拉代替自己出席会议。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。这一断交风波至今没有平息。

海合会成立于1981年，总部设在沙特首都利雅得，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。（参与记者：杨元勇）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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