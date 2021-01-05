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疫情持续恶化　日本政府考虑在首都圈实行紧急状态

2021年01月05日08:45 | 来源：新华网
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日本首相菅义伟4日说，政府正考虑在首都东京以及周边地区再次实行紧急状态，以遏制新冠疫情恶化势头。

菅义伟在新年首场记者会上说，东京都及周边埼玉、千叶、神奈川三县新增病例维持在“非常高”的程度，因而“有必要发出更强烈信息”。

他说，拟实施的紧急状态将采取“有限、有针对性”的措施，并将寻求国会修改相关法律，针对商家制定奖惩制度，以有效落实防疫措施。

日本广播协会电视台报道，全国3日新增确诊病例3158例，累计确诊超24.5万例，政府或于本周在东京和周边地区实行紧急状态。

日本目前处于第三波疫情，单日新增病例屡创新高，东京都疫情最重。

2020年4月初，时任首相安倍晋三针对东京都和大阪府等地疫情发布“紧急事态宣言”。之后，紧急状态扩至全国，5月下旬全部解除。

菅义伟2020年9月出任首相后，面对疫情恶化事态，一直表示暂时不必实行紧急状态。日本媒体分析，紧急状态对经济的影响是菅义伟一大顾虑。

本月2日，东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县知事与日本经济再生担当大臣西村康稔会晤，敦促中央政府针对疫情再次发布“紧急事态宣言”。

根据日本相关法律，“紧急事态宣言”本身并不限制居民外出，超市、银行、医院等基本生活设施也将正常运营。但是“紧急事态宣言”发布后，地方政府可根据当地疫情形势，要求居民停止外出或学校停课，要求休闲娱乐场所停业。

在4日举行的记者会上，菅义伟说，政府将全力推动2月下旬开始在全国范围内接种新冠疫苗，医务人员、高龄人群和养老设施工作人员将优先接种。

“我将率先接种。”他说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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