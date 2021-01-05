就美国总统唐纳德·特朗普声称美国新冠疫情数字“被严重夸大”，美国两名卫生专家3日予以反驳，说病亡人数等数字“是真的”，“没有理由怀疑”。

特朗普3日在社交媒体称美国疾病控制和预防中心对确诊病例数和死亡病例数的统计方式“荒谬”，“严重夸大”疫情数字。

但是，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇接受美国广播公司采访时说：“死亡病例数是真的。”他同时提及拥挤不堪的医院和备受压力的医护工作者，说这些情况“不是假的，是真的”。

美国公共卫生局局长杰罗姆·亚当斯接受美国有线电视新闻网采访时也说：“从公共医疗角度看，没有理由怀疑那些数字。人们应当知道，这不仅关乎死亡，还关乎住院人数和（医疗系统）承受能力。”

美国疾控中心网站3日疫情数据显示，全美累计新冠确诊病例超过2034.6万例，单日新增超过28.4万例；累计死亡病例接近35万例，单日新增超过2300例。

除称美国疾控中心“夸大”疫情数字，特朗普还在社交媒体抱怨新冠疫苗接种推进缓慢，说联邦政府配送疫苗的速度“远快于（各州）疫苗接种速度”。美国政府先前说，希望在2020年底前为2000万人接种疫苗，但迄今接种人数不及目标的四分之一，仅约420万人。

福奇和亚当斯认为，疫苗接种速度今后会逐渐加快。

不过，一些美国民众已经对新冠疫苗接种组织工作混乱、缺乏专业医护人员注射疫苗甚至一些人别有用心“搞破坏”表达担心。

因故意不低温保存500余剂新冠疫苗致疫苗失效，美国威斯康星州一家医疗机构的一名药剂师于新年前一天被捕，面临多项重罪指控。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)