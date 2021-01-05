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泰国单日新增新冠病例创纪录

2021年01月05日08:40 | 来源：新华网
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泰国4日报告新增新冠确诊病例745例，创单日新增确诊病例纪录；新增死亡病例1例。总理巴育·占奥差呼吁民众居家，以遏制疫情蔓延和避免“封城”。

泰国新冠疫情管理中心说，当天新增确诊病例中，本土病例729例，大多数在首都曼谷附近的沙没沙空府。官方数据显示，沙没沙空府自去年12月中旬出现外来务工人员聚集性感染以来，已有4000多人染疫。

考虑到感染人数激增，泰国新冠疫情管理中心宣布全国被列为高风险地区的曼谷和27个府收紧防疫措施。

新冠疫情管理中心发言人达威信·威沙努育廷说，新冠疫情管理中心和紧急情况处理中心在本土病例增加后，同意收紧防控。更严格的防控措施4日生效，至2月1日结束。

据达威信介绍，升级后的防控措施分两级，第一级包括限制商业场所营业时间、关闭有风险场所、鼓励高风险地区居家办公。如果第一级措施无法控制住疫情，将启动第二级，包括扩大营业时间限制措施覆盖范围、关闭更多类别的商业场所。

泰国去年1月报告首例新冠确诊病例，截至本月4日，累计确诊病例8439例，累计死亡病例65例。路透社报道，泰国是亚洲各国中疫情最轻的国家之一，但正经历最严重的一波疫情。

巴育4日说，政府关注强力防控对经济构成的潜在影响，“不希望‘封锁’整个国家，因为我们知道问题在哪儿”。他建议民众“如果不想被感染，就在家待14到15天”。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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