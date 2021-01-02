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王毅谈2021年中国外交工作重点

2021年01月02日08:25 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，介绍2021年中国外交工作重点。

　　王毅表示，2021年确实是中华民族伟大复兴进程中具有历史性意义的一年，我们将隆重庆祝中国共产党百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。千秋伟业，百年只是序章。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平外交思想为指引，继续全面推进中国特色大国外交，在坚定维护国家主权、安全、发展利益基础上，重点做好六方面工作：

　　我们将全力服务国家发展战略，在做好疫情防控的前提下，促进国内市场和国际市场更好联通，引导国内资源和国际资源更好对接，为构建新发展格局和“十四五”规划开局起步创造有利外部环境。

　　我们将持续构建新型国际关系，以元首外交为引领，推动同主要大国关系稳定发展，厚植同周边和发展中国家团结友谊，持续深化国际和地区合作。

　　我们将不断提升开放合作水平，推进高质量共建“一带一路”，充分发挥超大规模的市场优势和内需潜力，以自身发展推动世界经济复苏，与各国分享更多中国红利。

　　我们将主动参与全球治理变革，在中国恢复联合国合法席位50周年、加入世界贸易组织20周年之际，继续践行多边主义理念，办好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，同各方合力应对各种全球性挑战，推动建设更加公平合理的全球治理体系。

　　我们将积极增进各国相互理解，向世界讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国和平发展的故事，推动不同国家求同存异、共同发展，促进不同文明交流互鉴、和谐共生。

　　我们将继续构建人类命运共同体，着力推动人类卫生健康共同体、亚太命运共同体落地生根，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

(责编：郝江震、白宇)

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