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王毅谈中国外交的担当与风骨

2021年01月02日08:24 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，就外界对中国外交的议论作出回应。

　　王毅表示，中国外交承担着维护国家利益、捍卫民族尊严、开展国际合作、促进世界和平的重要职责。在党中央的坚强领导下，在全国人民的大力支持下，我们为此担当尽力，光明坦荡。

　　中国外交根植于五千年悠久的文化积淀，承继着新中国独立自强的光荣传统。我们始终坚持走和平发展道路，始终奉行独立自主的和平外交，始终主张国与国交往应当遵循国际法和国际关系基本准则，始终在国际事务中伸张公平正义，维护全人类共同价值，形成了鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

　　对待朋友，我们有好客之道；对待伙伴，我们有合作之道；对待恶人，我们也有斗争之道。对于善意的批评，我们一直愿意虚心听取；对于有益的建议，我们从来都是相向而行。但如果是无端抹黑和恶意攻击，我们当然要坚决回击；如果是危害世界的强权霸凌，我们更需要主持公道。这是中国外交应尽的责任，也是中国人应有的风骨。

(责编：郝江震、白宇)

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