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王毅：衷心希望热点问题不再成为热点

2021年01月02日08:23 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中国在推动解决国际热点问题中发挥的作用。

　　王毅表示，和平是人类的永恒期望。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，一直在积极探索具有中国特色的热点问题解决之道。我们践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观，坚持通过对话协商解决地区争端，坚持恪守不干涉内政这一国际关系基本准则，坚持以客观理性态度主持公道，坚持努力寻找符合地区实际、兼顾各方利益的解决方案，全力守护世界的和平与安宁。

　　过去一年来，我们坚定维护伊朗核问题全面协议，与国际社会共同抵制违背安理会决议的各种图谋，提出搭建海湾地区多边对话新平台的建设性倡议。我们坚定支持巴勒斯坦正义事业，坚守“两国方案”的正确方向。我们倡导按照分阶段、同步走思路，推进实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制两大目标。我们凝聚阿富汗国内和解及地区涉阿共识，支持促进阿人内部谈判。我们斡旋孟加拉国和缅甸之间的纠纷，协助缅北局势保持总体稳定。

　　中国历史上曾饱经战乱，深知动荡之艰辛、和平之可贵。我们衷心希望热点问题不再成为热点，和平对话最终真正带来和平。我们也希望在各个热点问题上扮演关键角色的大国，能够放下一己私利，真正从地区国家和世界人民的切身利益与福祉出发，为解决纷争担负应有责任，发挥建设性作用。

(责编：郝江震、白宇)

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