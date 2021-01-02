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王毅用六个“最”概括中国支持全球抗疫

2021年01月02日08:16 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，介绍中国参与和支持国际抗疫合作情况。

　　王毅表示，病毒是人类的共同敌人，抗疫是国际社会的共同责任。面对这场全球性公共卫生危机，中国从一开始就积极倡导国际抗疫合作，同各国携手抗击疫情，以实际行动践行人类命运共同体的理念。

　　中国参与和支持全球抗疫，可以用六个“最”来概括。

　　我们与时间赛跑，最早向世界报告疫情。越来越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多点暴发。面对未知的新冠病毒，中方第一时间展开流行病学调查，第一时间确定病原体，第一时间公布病毒基因序列等关键信息，为全球抗疫拉响了警报。

　　我们与病毒斗争，采取了最“硬核”的防控措施，坚持人民至上、生命至上，在最短时间内有效控制了国内疫情，有序恢复了经济社会发展，率先筑起了全球抗疫的牢固防线。

　　我们以科技护航，开展了最大规模的“云上”抗疫交流，组织了上百场跨国视频专家会议，开设了向所有国家开放的新冠疫情防控网上知识中心，迄今已发布8版诊疗方案、7版防控方案，毫无保留地与各国分享抗疫经验。

　　我们雪中送炭，发起了新中国历史上规模最大的全球紧急人道主义行动，向150多个国家和10个国际组织提供抗疫援助，向有需要的34个国家派出36支医疗专家组，向世卫组织和联合国相关机制提供资金援助，同各国人民风雨同舟，共克时艰。

　　我们尽力尽责，发挥了最大医疗物资产能国优势，迄今已经向各国提供了2200多亿只口罩、22.5亿件防护服、10.2亿份检测试剂盒。“中国制造”成为全球抗疫斗争源源不断的“补给线”。

　　我们担当道义，最早承诺将疫苗作为全球公共产品，致力于让发展中国家用得上、用得起疫苗，积极推进药物、疫苗研发合作，为饱受疫情之苦的发展中国家带来希望。

　　当前，全球疫情远未结束，团结抗疫不能松懈。中国将继续坚定不移推进抗疫国际合作，同各国加强联防联控，继续向有需要的国家和地区提供力所能及的帮助，直到全球彻底战胜疫情。

(责编：郝江震、白宇)

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