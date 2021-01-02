新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，介绍元首“云外交”在2020年中国外交中发挥的作用。

王毅表示，突如其来的新冠肺炎疫情为各国线下交往按下了“暂停键”，但中国外交面对困难没有止步、面对挑战没有后退、面对重大议题没有失声。

其中最大的亮点就是元首“云外交”。元首外交是中国外交的最高形式，始终是中国外交的指南针。2020年，习近平主席亲自设计、亲自指挥、亲力亲为，以“云外交”的方式同外国领导人和国际组织负责人会晤、通话87次，出席22场重要双多边活动。

通过“云外交”，习近平主席为国际抗疫树立了团结的旗帜。在全球抗疫的关键时刻，习主席明确指出，病毒没有国界，疫病不分种族，人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。强调要秉持科学精神，推进国际联防联控和疫苗合作，共同构筑全球抗疫防火墙，共同反对政治化、污名化，为国际抗疫合作汇聚了力量。

通过“云外交”，习近平主席为世界经济复苏注入了强劲的信心。面对濒临衰退的世界经济，习主席结合中国统筹疫情防控和经济社会发展的有益实践，提出畅通世界经济运行脉络、发挥数字经济推动作用、实现更加包容普惠发展、推动构建开放型世界经济等一系列破解之策，为世界经济走出阴霾带来了希望。

通过“云外交”，习近平主席为全球治理体系改革指出了清晰的方向。面对全球治理遭受的严峻冲击，习主席站立时代潮头，全面系统阐述了中国共商共建共享的全球治理观，旗帜鲜明表达了中国坚定奉行多边主义的原则立场，推动全球治理朝着更加公正合理的方向不断迈进。

可以说，“云外交”展现了中国外交的担当、贡献了中国外交的智慧，也拓展了中国外交的维度。

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