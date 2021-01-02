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王毅：2020年是中国外交迎难而上、负重前行的一年

2021年01月02日08:10 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，介绍2020年的国际形势和外交工作。

　　王毅表示，2020年，无论对世界还是中国，都是极不平凡的一年。环顾全球，突如其来的疫情加快了百年变局的演进，世界进入动荡变革期。疫情蔓延、经济衰退、治理困境是摆在人类社会面前的突出挑战，单边主义、保护主义、强权政治成为阻挠国际合作的主要障碍。与此同时，这场疫情也使各国人民对休戚与共、同舟共济的认知更为深刻，人类命运共同体的理念日益深入人心。要团结不要分裂、要开放不要封闭、要合作不要对抗日益成为国际社会的共同选择。

　　放眼国内，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民万众一心，众志成城，取得了抗疫斗争重大战略成果，三大攻坚战取得决定性成就，全面建成小康社会胜利在望。党的十九届五中全会擘画了未来发展的宏伟蓝图，为实现中华民族伟大复兴锚定了前进方向。中国人民的团结奋斗令全球瞩目，中国发展的韧性活力得到世界认可。

　　2020年，对于中国外交而言，是迎难而上、负重前行的一年。外交战线在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真学习贯彻习近平外交思想，科学统筹国内国际两个大局，以元首外交为引领，以抗疫合作为主线，主动为国家担当，积极对世界尽责，同步抗击新冠肺炎病毒和国际政治病毒，为捍卫国家利益、维护全球稳定作出了不懈努力。

　　我们严守疫情防控“国门关”，全力服务国内抗疫和复工复产，积极开展海外公民保护救助，创造性开设人员往来“快捷通道”、货物运输“绿色通道”，保障产业链供应链稳定畅通，为全面建成小康社会尽心尽责。

　　我们共筑国际抗疫“防火墙”，积极参与国际抗疫合作，发起了新中国成立以来规模最大的全球紧急人道主义行动，汇聚团结抗疫重要共识，为构建人类卫生健康共同体作出贡献。

　　我们壮大外交关系“朋友圈”，不断深化同各国友好合作，积极运筹大国关系，推动周边命运共同体走深走实，维护拓展发展中国家共同利益，积极推进新型国际关系的建设。

　　我们释放对外开放“新红利”，签署区域全面经济伙伴关系协定，完成中欧投资协定谈判，积极推进高质量共建“一带一路”，拓展健康丝路、绿色丝路、数字丝路新愿景，为全球经济复苏注入关键动力。

　　我们打好国家利益“保卫战”，坚定理性回击美方的无理打压，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上开展有理有利有节斗争，打赢了一场又一场多边硬仗，有力维护了国家主权、民族尊严和发展权益。

　　我们担当多边合作“领头羊”，高举多边主义旗帜，支持应对气候变化国际合作，宣布碳达峰、碳中和国家自主贡献新目标，提出《全球数据安全倡议》，主动引领全球治理体系的变革。

　　沧海横流，方显英雄本色。我们坚信，在中国人民和各国人民共同努力下，疫情一定会被战胜，危机一定会被克服，人类必将取得最终的胜利。我们坚信，一个走向复兴、充满机遇、开放合作的中国，也将为世界的和平与发展作出新的贡献。

(责编：白宇)

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