原标题：美媒：新冠疫情沉重打击美国监狱

新华社华盛顿12月30日电（记者徐剑梅 邓仙来）据美国《时代》周刊日前报道，新冠疫情在美国各地监狱已造成至少27.5万名在押人员感染、1700多人死亡，沉重打击了美国监狱系统。

报道说，全美目前有850多所监狱和关押设施暴发新冠疫情。报道援引美国全国新冠肺炎和刑事司法委员会12月发布的研究报告说，美国监狱人口感染率是普通民众的3倍，死亡率是普通民众的2倍；至少27.5万名在押人员新冠病毒检测结果呈阳性，1700多人死亡。

报道说，自今年初疫情在美开始蔓延起，美国流行病学家就预测监狱是新冠病毒传播的高风险场所，风险因素包括不能保持社交距离、缺乏清洁用品持续供应、缺乏得当预防措施等。由于美国各州在监狱数据共享方面政策不一致，数据并不完整，实际死亡人数可能更高。

报道指出，除在押人员外，美国监狱系统大量工作人员也感染了新冠病毒。在俄亥俄州托莱多惩教所，截至12月27日，172名工作人员新冠病毒检测结果呈阳性，该州不得不调遣州国民警卫队帮助管理监狱。

今年10月，美国民权团体美国公民自由联盟对联邦政府提起诉讼，指控其“未能应对新冠病毒在监狱的传播”。

根据美国“监狱政策”网站今年3月的统计数据，全美有110所联邦监狱、1833所州级监狱、3134所地方监狱、1772所青少年管教所、218所移民拘留所、80所原住民（印第安人）乡村监狱等关押设施，在押人员总数近230万人。

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