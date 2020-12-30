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完美双标

2020年12月30日23:59  来源：中国日报网
 

　　英国出现变异新冠病毒后，世卫组织（WHO）将起源地列为英国，不少主流媒体也引用了相关言论。但这让英国右翼政党独立党（UKIP）成员，曾担任欧洲议会议员罗杰·赫尔默坐不住了。

　　他在12月28日的一条推特中请求外界不要再将变异新冠病毒称为“起源于英国”，而只是“在英国发现”。但这条推特彻底“翻车”，大量网民在评论中挖出赫尔默曾将新冠病毒污蔑为“中国病毒”的评论，指责他演绎“非常标准的双重标准”。

　　赫尔默28日推文称不要将病毒变种称为“起源自英国”，但4月发布的下图声称病毒“起源自中国，就是中国病毒”。

　　赫尔默在28日的推特中写道：“我们能停止将变异新冠病毒称为‘在英国起源’吗？它（病毒）只是在英国发现，这（和英国起源）完全是两码事。”

　　不料，这条评论彻底“翻车”。赫尔默是一名英国独立党成员，政治立场偏保守，批评英国的国家医疗服务体系（NHS），并否定欧盟的气候政策。过去一年间，他曾多次将新冠病毒污蔑为“中国病毒”，还曾转发过特朗普的相关视频。

　　大量网友在他的这条推特下，挖出赫尔默曾经发表的言论。例如早在3月17日，赫尔默就在一条推特中宣称：“在明显不合理的情况下，使用‘种族主义’这个词会让它失去意义。‘中国病毒’和‘西班牙流感’一样不是种族主义。就像印度玉米，或法国奶酪，或者智利葡萄酒。它仅仅是指原产国。”

　　4月，赫尔默转发了一条关于特朗普使用“中国病毒”的推特，并狡辩称：“它起源自中国，它就是中国病毒。”

　　6月24日，赫尔默转发了特朗普集会上喊“功夫病毒”的视频，并评论称：“说中国菜、印度菜、韩国泡菜或德国酸菜是种族歧视吗？那么，为什么‘中国病毒’（是呢）？”

　　诸如此类的发言，与赫尔默关于变异新冠病毒的言论形成了极为刺眼的对比，这也让许多网友在他推特下开启“嘲讽模式”。

　　一位网友翻出赫尔默评论“起源中国即中国病毒”的言论，并评论道：“这是你？”这条评论获得了2588次赞，在所有评论中最高。

　　另一名网友接茬说：“只要你为‘西班牙流感’向西班牙道歉。”赫尔默也曾借用“西班牙流感”，为“中国流感”的说法狡辩。

　　还有一名网友对比称：“科学家同意新冠病毒起源自蝙蝠，变异后传播给人类，中国人发现这是一种新病毒后，立即采取了行动。新冠病毒在英国人口中无限制的传播，导致了变异新冠病毒（VUI/202012/01），保守党等了3个月才通知世卫组织。”

　　不少网友指出了赫尔默的双标。“议员先生，你管这（新冠病毒）叫‘中国病毒’，为什么不也把它叫做英国病毒？”

“非常标准的双重标准。”

“还有比赫尔默更虚伪的伪君子吗？”

　　英国出现的变异新冠病毒名称为VUI-202012/01，首相鲍里斯·约翰逊曾表示变异病毒的传播力提高了70%，卫生大臣马特·汉考克称变异病毒是英国东南部地区病例激增的原因。英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯（Patrick Vallance）则表示，这种新的变体据信已于9月中旬在英国出现。到12月，伦敦60%以上的感染都由这种病毒引起。

　　12月20日，世卫组织紧急项目技术主管玛丽亚·范·克尔科夫（Maria Van Kerkhove）曾在采访中被问及变异病毒是否起源或在英国东南部进化的问题，她回答说：“是的。从英国和我们分享的信息来看，要么是在英国东南部，要么是在伦敦。是的。”

　　12月20日，CNN援引克尔科夫说，从已知信息来看，变异新冠病毒起源自英国东南部。

　　英国公共卫生部门（PHE）表示，利用基因进行反向追踪后发现，这种变体最早于9月份在英国出现。之后，传播一直处于非常低的水平，直到11月中旬。

　　“11月下旬，公共卫生部门在调查肯特郡（英格兰东南部）的感染率为何不受封锁而下降时，与这种新型病毒相关病例的激增首次曝光。我们随后发现了一个与这种变异有关的集群，并迅速扩散到伦敦和埃塞克斯。”

　　但剑桥大学公共卫生与微生物学教授莎伦·皮科克（Sharon Peacock）表示，科学家们不知道这种突变是源自英格兰东南部，还是从其他地方传入那里。

　　当地时间23日，英国卫生大臣汉考克声称南非发现的变异病毒“更具传染性”。不过次日，南非卫生部长兹韦利·穆凯兹（Zweli Mkhize）便发声明反驳，指责汉考克的说法“没有根据”，还导致了“南非变异病毒是英国二次疫情主因”的观点。

　　据德国《世界报》（Die Welt）当地时间12月28日报道，德国汉诺威医学院（MHH）研究发现，该院从一名先前已去世的新冠患者样本中检出了“B117”病毒变体，即在英国发现的一种变异新冠病毒，这意味着这种病毒可能11月已存在于德国。

　　（内容来自观察者网）

(责编：牛镛)
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