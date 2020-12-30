“北溪-2”项目继续推进 美国酝酿“致命”制裁

“北溪-2”天然气管道项目建设方28日说，管道德国段已完成铺设。德新社报道，这个俄罗斯经由波罗的海向德国直接出口天然气的管道项目离完工又进一步。

美国政府高级官员上周称，美方即将追加制裁，给“北溪-2”项目“致命一击”。

接近完工

“北溪-2”股份公司告诉德新社记者，位于德国专属经济区的2.6公里管道铺设完工。

“北溪-2”股份公司是俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）附属企业，是“北溪-2”项目建设和运营方。

由于面临美国制裁风险，“北溪-2”项目先前暂停施工将近一年，本月初复工。

俄气首席执行官阿列克谢·米勒上周说，“北溪-2”项目94%的管道已完成铺设，长度约为2300多公里。

丹麦政府机构上周说，“北溪-2”股份公司的船舶定于明年1月15日开始铺设丹麦段管道。路透社报道，“北溪-2”项目还剩100多公里管道待铺设，主要是147公里的丹麦段。

“北溪-2”项目由俄罗斯和德国等欧洲国家企业合建，投入使用后将使俄罗斯向德国出口的天然气量翻一倍。

美国阻挠

美国以所谓“北溪-2”项目威胁欧洲能源安全为由，去年12月发布针对项目建设方的制裁。项目建设方之一、位于瑞士的全海洋公司随即暂停管道铺设。俄罗斯政府说，美国阻挠“北溪-2”项目是为以高价向欧洲出口更多天然气。

美国政府高级官员上周告诉路透社，美方正敦促欧洲盟友及私营企业停止参与辅助“北溪-2”项目建设的业务，即将发布针对这一项目范围更广的制裁。

三名美方高官称，总统唐纳德·特朗普领导的政府将以最新制裁给“北溪-2”项目“致命一击”。

路透社报道，美国民主、共和两党国会议员都支持阻止“北溪-2”项目，理由之一是“北溪-2”管道使俄罗斯可以不经过乌克兰向欧洲供气，令乌方损失“丰厚过境费”。

美国当选总统约瑟夫·拜登曾于2016年称“北溪-2”项目对欧洲是笔“坏交易”。一些外交官告诉路透社，拜登明年1月20日就职后，可能不会放松对“北溪-2”项目的阻挠。

俄德“不退”

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克28日接受“俄罗斯24”新闻频道采访，记者问及美国可能对“北溪-2”项目追加制裁。诺瓦克说：“任何制裁都会损害这类商业项目施工。如果试图阻止项目施工的国家采取这种手段，（我们）当然需要以某种办法作调整，我们将继续施工。”

德国政府同样坚持推进“北溪-2”项目建设。德国外交部长海科·马斯28日接受德新社采访时说：“如果我们今后做任何事都得按华盛顿（美国政府）希望的方式，那不必谈欧洲（国家）主权了。”

马斯说，德国与拜登领导的美国新政府仍会有一些“争执”，“德国政府不会改变在‘北溪-2’（项目）上的立场”。

据估算，“北溪-2”项目建设成本约为116亿美元。一名美国政府高级官员告诉路透社，美方制裁已经令“北溪-2”项目成本增加10亿美元。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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