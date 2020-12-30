疫情吃紧 美国航空出行人数创新高

美国新增新冠病例和住院人数数周来持续攀升，民众在节假日却依然往返国内各地，美国航空出行人数在刚刚过去的周末创疫情以来最高纪录。

公共卫生专家警告，美国恐迎来又一波病例激增。

过节出行人多

美国运输安全管理局28日说，全美前一天超过128万名旅客通过机场安检，比疫情前减少55%至65%，但创3月中旬以来出行人数最高纪录。另外，国内单日航空出行人数10天内已6次突破百万。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇担心，假期大规模出行和聚会可能加剧疫情。他27日告诉美国有线电视新闻网，美国“很有可能”在圣诞、新年后出现病例激增，“一波接着一波”。

美国正推进新冠疫苗接种，给控制疫情带来一线希望，但感染、住院和病亡人数创新高，疫情可能因节假日活动而加剧。

美国疾病控制和预防中心说，定于下周分发将近1600万剂由美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗以及莫德纳公司的新冠疫苗。《华盛顿邮报》分析，这批疫苗大约覆盖全美5%人口，足以保证四分之三医护人员以及疗养院住户和员工接种第一剂。

美国疾控中心先前通报，虽未在境内发现英国首先出现的变异新冠病毒，但它可能已经在美国传播。

欧洲多国以及澳大利亚、加拿大、日本和黎巴嫩等国报告出现这一变异新冠病毒，引发担忧。变异病毒据信不会更致命或导致病情更重，但传播速度似乎更快。英国28日报告新增病例41385例，创纪录。

呼吁居家庆祝

美国近几周每日新增确诊病例大约20万例，日均死亡2000余人，住院人数超过10万。福奇认为，最糟糕的情况还在后头，尤其是冬季假期以后。

福奇说，出行和人员聚集可能导致节后病例激增，继而让不堪重负的医护系统进一步承压。

福奇的担心与美国当选总统约瑟夫·拜登相似。拜登上周说：“我们抗击新冠病毒最黑暗日子还未到来，而非已经过去。”

美国加利福尼亚州新增、住院和病亡病例数继续“领跑”各州。感恩节假期结束后，加州几周以来新增病例和住院人数刷新纪录，警示民众大规模出行和聚会的后果。

新年临近，美国疾控中心28日再次呼吁民众在家过节。“庆祝新年最安全的方式是在家和共同居住者庆祝，或者在线上和亲友庆祝，”疾控中心官网发布的防疫建议写道，“居家是保护自己和他人的最佳方式。”（陈丹）（新华社专特稿）

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