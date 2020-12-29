新华社安卡拉12月28日电（国际观察）土耳其频频示好 土美关系能否“翻开新一页”

新华社记者郑思远 施洋

土耳其总统埃尔多安日前表示，土耳其与美国的关系在2020年受到了考验，希望两国关系在明年能够“翻开新一页”。

分析人士认为，埃尔多安此番表态传递了土方对即将于明年1月上任的美国当选总统拜登的期待。尽管土美都有改善关系的需求，但双方关系能否改善目前还难下定论。

频频示好表善意

11月7日，美国媒体测算民主党总统候选人、前副总统拜登在美国总统选举中获得超过当选所需的270张选举人票。此后，土方频繁向拜登团队释放善意。

11月10日，埃尔多安向拜登致贺电，与其他中东国家相比较早表明了态度。他在贺电中强调，土美关系是“战略性的，具有深厚基础”，双方需要“进一步发展和强化”关系。11月底，埃尔多安在出席一次国际会议时又强调，美国仍是土耳其外交优先方向，土俄关系不会替代土美关系。

土耳其外长恰武什奥卢也有积极表态。他11月下旬说：“美国进行了大选，我们将努力使两国关系重回符合土美战略利益的积极轨道。”

12月8日，土耳其政府任命驻日本大使哈桑·穆拉特·梅尔詹转任驻美大使。梅尔詹有美国教育背景，是执政党正义与发展党的发起人之一，并曾担任大国民议会外事委员会主席，在土国内具有较强政治影响力。舆论认为，土政府任命此人出任驻美大使，显然是希望他能利用美国新政府上台的机会，推动土美关系积极发展。

此外，土耳其最近还发出与以色列改善关系的信号。由于以色列与美国关系密切，有分析认为，此举也有与未来美国新政府改善关系之意。

经济需求是主因

土耳其近年来与美国关系紧张，双方龃龉不断。目前影响土美关系的主要问题有两个。一是土耳其购买俄制防空系统问题。土耳其2017年与俄罗斯签订购买S-400防空导弹系统的合同。美方认为这对北约产生威胁，持续对土耳其施压，要求其不要购买，但土方不为所动。为此，美国今年12月14日宣布对土耳其实施制裁。

二是居伦问题。2016年土耳其发生未遂军事政变后，土政府指责居住在美国的宗教人士居伦及其领导的“居伦运动”为幕后主谋，一再要求引渡居伦，但遭美方拒绝。土政府在国内对居伦支持者进行清算，被包括美国在内的多个西方国家指责“专制”和“侵犯人权”。

在这些矛盾尚未完全解决之际，土方频频向美方示好，分析人士认为，这主要是因为土耳其在经济上对美国及其欧洲盟国有需求。

土耳其外交政策研究所所长巴哲说，对土耳其而言，俄罗斯等国并不能替代美国和欧洲的市场，遭受疫情重击的土耳其经济也急需来自美欧的投资。埃尔多安就曾表示，“我们一直对美国和欧洲的投资者尊崇有加”。

未来走向难预料

关于土美关系未来走向，巴哲总体上持乐观态度。他认为，土方已做出积极姿态，未来预计会做出一些让步，而拜登上台后应该也不会对土方过度施压。土耳其是美国的北约盟友，在中东地区对美国具有重要战略意义，没有土耳其帮助，美国将无法有效推进其中东政策。

不过他同时也强调，美国新政府会对土耳其提出多少具体要求，土耳其又能做出多少妥协均是未知数。

土耳其中东科技大学国际关系教授迈利哈则认为，尽管未来土美关系会受益于拜登政府政策的可预见性，但还是会和以往一样时好时坏。

有分析指出，拜登政府在土美之间关键问题上的立场将对未来土美关系的发展产生直接影响。比如拜登团队强调“民主”“人权”等价值观，未来可能在居伦问题上与土方产生新的矛盾。

此外，美国曾因支持叙利亚境内的库尔德武装而与视库尔德武装为安全威胁的土耳其产生巨大矛盾，尽管这一矛盾因美国现任总统特朗普中止对库尔德武装的支持和寻求撤出驻叙美军得到缓解，但未来有可能再度激化。

土耳其中东问题专家奥尔汉认为，拜登政府会改变特朗普从叙利亚全面撤出的政策。还有美国智库分析，拜登将是美国历史上最亲库尔德的总统，未来拜登政府很可能加大对叙境内库尔德武装的支持力度。

迈利哈说，美国新政府的对叙政策将是影响未来土美关系发展的最主要因素。

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