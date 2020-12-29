中国驻法大使：推动中法全面战略伙伴关系进一步深入发展

新华社巴黎12月29日电 中国驻法国大使卢沙野28日以书面形式发表年终寄语说，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使大变局加速演进。在这一特殊背景下，2020年中法关系走过了不平凡的一年。在两国元首的亲自关心和推动下，中法两国坚守“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的建交初心，紧密合作、携手前行，推动中法全面战略伙伴关系进一步深入发展，继续在中西方关系中发挥重要引领和示范作用。

卢沙野认为，2020年中法关系可以概括为四大亮点：一是政治互信达到新高度。一年来，两国元首多次通话，就国际形势、重大热点问题及双边关系深入交流并达成重要共识，进一步增进了相互理解和友谊，为两国各领域友好交流合作的不断深化指明了方向、注入了动力。

二是中法友谊谱写新篇章。面对百年未见的严重疫情，中法两国政府和人民风雨同舟、守望相助，积极开展抗疫合作，通过互赠防疫物资、分享防控经验、搭建“空中桥梁”等多种形式，共同书写了“千里同好，坚于金石”的中法友谊新佳话。

三是务实合作迈出新步伐。两国克服疫情影响，努力畅通物资运输渠道，便利复工复产人员往来，维护产业链供应链稳定。中法高级别经济财金对话达成42项务实合作成果。双方在民用核能、航空航天、农食等领域合作稳步推进。法企踊跃参加第三届进博会，斩获颇丰。

四是多边合作取得新成果。中法在联合国、世卫组织、G20等多边框架内就国际抗疫合作、全球治理改革、气候变化和生物多样性保护等议题保持密切沟通协调，共同发出了坚持多边主义、反对单边主义，支持世卫组织、加强国际抗疫合作的积极信号，得到国际社会普遍赞许。

卢沙野说，2021年是中国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，中法关系将迎来新的重要发展机遇。我们将认真落实两国元首达成的重要共识，重点从三个方向发力，推动中法关系百尺竿头更进一步：一是保持交往热度。克服疫情干扰，以灵活多样形式保持两国元首和各层级及时、密切沟通对话，便利双方人员往来。在确保公共卫生安全的前提下，积极探讨恢复双方面对面交往的可能性。

二是挖掘合作机遇。顺应我国新发展阶段、新发展理念、新发展格局要求，深挖我国“十四五”规划同法国经济复苏计划和发展战略的契合点，积极推进战略性、标志性大项目落地，培育新的合作增长点。以2021年中法文化旅游年和两国将相继举办奥运会为契机，逐步重启中法文化、旅游、体育、地方等领域交流合作。

三是展现大国担当。发挥中法关系的引领作用，推动世界继续朝着多极化方向前进，促进中欧关系排除干扰保持健康稳定发展势头。以明年全球环境治理一系列重要会议为契机，深化中法在气候变化和生物多样性保护领域合作，推动全球治理体系改革，为充满不确定性的世界注入正能量。

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