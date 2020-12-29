德国新冠疫苗接种现小插曲

德国27日正式启动新冠疫苗接种，初期出现小插曲。第一大州巴伐利亚多地怀疑疫苗运输过程中存储温度不够低，因而推迟接种。交通要地萨克森-安哈尔特州则提前一天接种。

推迟

德国推广接种的疫苗由美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发，对存储温度要求高。启动接种当天，在巴伐利亚州，随疫苗运输箱放置的温度计显示温度不够低，涉及大约1000剂疫苗，多个地区因而推迟接种。

巴伐利亚州利希滕费尔斯镇政府发言人说，医护人员发现一个疫苗运输箱温度升至15摄氏度，超过疫苗生产商要求的8摄氏度上限。这名发言人说，他所在地区还没有收到生物新技术公司就应对这一情况的建议。

利希滕费尔斯隶属上弗兰科尼亚区。区政府27日晚说，生物新技术公司随后确认这些疫苗品质没有问题，利希滕费尔斯的疫苗接种可以启动。

巴伐利亚州北部科堡、克罗纳赫、库尔姆巴赫等六地出现类似问题，27日当天等待生物新技术公司确认受影响疫苗能否使用。

生物新技术公司先前说，这家企业负责把疫苗运送到德国25个分发中心，再由联邦和地方政府把疫苗运至接种中心。公司发言人27日说，疫苗运往接种中心途中存储温度“发生变化”，企业与多地政府保持联系、提供建议，但“如何处理由政府决定”。

辉瑞和生物新技术公司联合研发的这款疫苗采用信使核糖核酸(mRNA)技术，在运往分发中心以前需要在大约零下70摄氏度环境保存，需要使用填充干冰的专用运输箱。一旦离开超低温存储环境，疫苗在2至8摄氏度环境中至多保存5天，在不超过30摄氏度环境中至多保存两小时。辉瑞设计的疫苗运输箱配有卫星全球定位系统(GPS)追踪器，以便企业解决运输途中可能出现的问题。

“抢跑”

德国已经在全国设立400个疫苗接种中心，大部分预期今后几天投入使用，80岁以上老年人和医护人员优先接种。德新社报道，上百支疫苗接种小组已经前往全国各地。

德国原定27日各州统一启动疫苗接种，但萨克森-安哈尔特州哈尔伯施塔特镇“抢跑”。当地一家养老院26日率先接种，首名接种者是101岁老妇埃迪特·阔伊扎拉。

卫生部长延斯·施潘惊讶于萨克森-安哈尔特州“抢跑”。他的发言人告诉《星期日图片报》记者，德国原本打算和欧洲联盟其他成员国同一天启动接种，疫苗26日分发至16个州，27日开始接种。

巴伐利亚州霍夫镇官员奥利弗·贝尔说：“接种新冠疫苗不在于谁最快接种或谁接种最多剂量。安全和民众利益是优先考量。”

这款疫苗需要分两剂接种，间隔21天。接种启动初期，德国联邦政府向各州分发的疫苗剂量有限。德新社报道，全国16个州26日各自收到大约1万剂疫苗。德国政府预期今年年底前收到订购的130万剂疫苗，明年3月以前收到1000万剂。施潘希望，德国所有愿意接种疫苗的民众明年年中以前可以接种。

德新社委托英国舆观调查公司所作民意调查结果显示，65%的德国人打算接种疫苗，57%的德国人担心疫苗的副作用。

施潘说，接种疫苗是战胜疫情的必要举措，“是生活恢复正常的关键”，需要“全国努力”。

德国1月27日报告首例新冠确诊病例以来，超过160万人确诊感染。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所数据显示，德国迄今有29778人因感染新冠病毒死亡。（包雪琳）（新华社专特稿）

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