习近平同俄罗斯总统普京通电话

新华社北京12月28日电 国家主席习近平12月28日晚同俄罗斯总统普京通电话。

两国元首互致新年问候，并祝中俄两国人民新年愉快。

习近平指出，2020年对于中俄两国和全世界都是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情大流行对人类生命安全形成空前挑战，对世界经济造成严重冲击，世界进入动荡变革期。真金不怕火炼。危难时刻，中俄关系的独特优势和宝贵价值愈加凸显。双方守望相助，共克时艰，在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持，体现了两国高水平互信和友谊。两国积极引领国际抗疫合作，顺利推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，共同庆祝世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年，在二十国集团、上海合作组织、金砖国家等多边框架内发挥重要引领作用，成为维护国际公平正义、践行多边主义的中流砥柱。

习近平强调，《中俄睦邻友好合作条约》确立的世代友好理念和新型国际关系原则是国际关系史上的一大创举，其强大生命力和示范效应在当前国际形势下将持续显现。双方要以明年庆祝条约签署20周年为契机，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进双方合作。中国积极构建新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将为中俄合作提供更广阔发展机遇。双方要加强发展战略对接，壮大合作新业态、新动能，继续办好中俄科技创新年，推动两国科技界、产业界开展全方位交流合作，更好助力两国经济高质量发展。

习近平强调，中俄关系具有强大内生动力和独立价值，不受国际风云变幻影响，不受任何其他因素干扰。中俄加强战略协作，能够有效抵御打压分化两国的任何图谋，并为维护国际公平正义筑就坚固屏障。中方愿同俄方坚定不移发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现各自国家发展振兴，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出更大贡献。

普京表示，今年虽然受到新冠肺炎疫情影响，俄中关系稳步发展，双方相互支持抗疫，经贸、能源、科技等各领域合作持续推进。明年双方将共同庆祝《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，这是俄中关系史上重要的里程碑。俄方坚定不移致力于推动俄中全面战略协作伙伴关系高水平发展。我愿同你继续发挥战略引领作用，确保俄中关系在新的一年里得到新的发展。俄方愿同中方继续在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，密切在国际事务中的战略协调与合作，为维护全球战略稳定作出贡献。

两国元首同意继续通过各种方式保持经常性沟通。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 01 版）

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