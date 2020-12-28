美国12月新冠死亡病例数创疫情以来单月新高

新华社华盛顿12月27日电 （记者谭晶晶）据美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目统计数据，截至27日，美国12月新增新冠死亡病例为近6.5万例，创疫情暴发以来单月新增死亡病例数新高。

数据还显示，目前全美新冠住院患者近11.9万人，近期一直呈上升趋势。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据，截至27日，美国累计确诊病例已超过1913万例，累计死亡病例超过33.3万例，仍是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家。

《纽约时报》27日报道称，相关疫情数据表明，疫情暴发以来，美国每17人中至少有1人感染新冠，每1000人中就有1人死于新冠。

随着美国假日季到来，美疾病控制和预防中心日前发布建议，呼吁民众假期尽量居家，通过互联网与不在一起的家人和朋友聚会，并强调出行会增加感染和传播新冠风险。然而，仍有大量美国民众假日出行。美国汽车协会预计，12月23日至2021年1月3日期间，全美将有8100万人开车出行。

美国公共卫生专家表示，美国在圣诞节和新年期间的疫情统计数据可能会积压和滞后，预计假日季之后疫情形势会“雪上加霜”。美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组成员安东尼·福奇27日表示，圣诞节和新年假期后，很可能出现在现有病例“激增潮”基础上再叠加一波高峰的情况。美国疫情还没迎来“最黑暗”的时刻，未来数周形势可能进一步恶化。

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