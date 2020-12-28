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以色列累计确诊病例逾40万例 第三次实施全国“封城”

2020年12月28日14:23  来源：新华网
 

新华社耶路撒冷12月27日电（记者尚昊）以色列卫生部27日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例2084例，累计确诊逾40万例，达400099例。当天17时，以色列开始实施第三次全国范围“封城”措施。

数据显示，以色列当天新增死亡病例19例，累计死亡3222例；新增治愈病例1501例，累计治愈361317例。进入12月以来，以色列疫情反弹明显，单日新增确诊病例数日保持在5000例左右高位。

根据以色列总理办公室和卫生部此前公布的相关细则，此次实施全国范围“封城”措施为期两周。期满后，除非新冠病毒基本传染数降至1以下且单日新增病例不超过1000例，否则“封城”措施将延长两周。“封城”期间，民众不可离家超过1000米，室内场所禁止10人以上集会，室外场所禁止20人以上集会，关闭配送服务以外的所有商业和娱乐活动。

以色列20日启动新冠疫苗接种工作。以总理内塔尼亚胡26日表示，自下周起该国每日可提供15万剂新冠疫苗供接种使用。目前以色列正处于“摆脱新冠病毒困扰”的关键阶段，“封城”期间民众应遵守相关规定。

以色列从3月下旬开始实施严格的“封城”等限制措施，疫情一度好转。从5月中下旬开始，以色列逐步放松疫情限制措施，疫情出现反弹。以色列于9月中旬再度开始实施全国范围“封城”措施，并从10月中旬起逐步放松疫情限制措施。

(责编：高歌、刘洁妍)
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