庞贝古城完整出土一快餐店遗址

意大利庞贝古城出土一处保存得不错的快餐店遗址，柜台上的壁画历经上千年仍颜色鲜艳。

庞贝古城考古负责人马西莫·奥桑纳26日说，虽然庞贝古城先前出土大约80个类似快餐店遗址，但这是“首次完整出土热食类快餐店遗址”。考古人员2019年挖掘出这处快餐店部分柜台，如今整个柜台全部出土，呈现为多边形，台面上有多个较深的圆形凹陷。考古人员猜测这些凹陷用于盛放热食，类似现代沙拉吧内盛汤器皿。

路透社画面显示，柜台侧壁底色为黄色，画有多个形象，包括类似灌木的植物、一名骑马的海底仙女、两只头朝下的野鸭、一只长红色羽毛的公鸡以及一条拴着绳的狗。这些形象颜色鲜艳，栩栩如生。

美联社27日援引人类学家瓦莱里娅·阿莫雷蒂的话报道，专家经初步分析认为，画上部分形象代表小店实际售卖的商品。比如，现场出土的多个容器内盛有鸭骨碎片以及羊、猪、鱼和蜗牛残骸。一个酒容器的底部有磨碎的蚕豆痕迹，而古人会在酒中加蚕豆以增加口感并调亮酒色。

奥桑纳告诉意大利广播电视台，这些食物残渣遗迹不仅告诉我们庞贝古城居民在火山爆发那日吃什么，还显示“老百姓喜欢吃什么”，因为古罗马上层精英不常去这些街边快餐店。另外，这家快餐店位置不错，附近就有一个带喷泉的小广场。

考古人员在快餐店遗址还挖掘出人类遗骸，其中部分属于一名年龄大约50岁的男子。考古人员猜测，火山爆发时他正躺在床上。

考古现场还出土一个青铜长柄勺、九个古罗马时代常见的盛食物容器双耳罐、多个烧瓶和一个盛油的陶瓷容器。

维苏威火山公元79年爆发后，位于山脚下的古罗马城市庞贝被掩埋在数米深的火山灰下。这座古城是意大利目前保存最为完整的古罗马城市遗址，已被列入世界遗产名录。（王鑫方）【新华社微特稿】

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