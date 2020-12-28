中非共和国举行总统和国民议会选举

新华社雅温得12月27日电（记者乔本孝）班吉消息：中非共和国27日举行总统和国民议会选举。

中非共和国本次总统选举有10多名候选人参选，包括现任总统图瓦德拉、前总理多洛盖莱等。在国民议会选举中，超过1500名候选人角逐140个席位。

根据该国相关法律规定，在总统选举中得票率超过50%的候选人直接当选，如果没有候选人获得过半数选票，得票率排名前两名的候选人进入第二轮选举。

据报道，投票日当天，中非共和国首都班吉戒备森严，因选举物资未及时到位，部分投票站推迟开放。在首都以外一些地区，因武装组织活跃、选举物资缺失及选民担心人身安全等，预计投票率会比较低。

近期，中非共和国安全局势持续动荡。12月19日，中非共和国政府称，前总统博齐泽意图政变，联合部分武装组织和外国雇佣兵在西部地区发动袭击，并企图进军首都。博齐泽任主席的劳动党则予以否认。22日，反政府武装发动攻击，洗劫了中部城市班巴里的警察局和宪兵队驻地，并占领了政府军放弃的军事基地。23日，联合国驻中非共和国维和部队从反政府武装手中夺回班巴里。25日，不明身份武装分子袭击联合国维和部队以及该国国防和安全部队，造成5名维和人员伤亡。

中非共和国2012年12月爆发内战，联合国2014年向该国派驻维和人员。2013年3月，时任中非共和国总统博齐泽被反政府武装“塞雷卡”武力推翻，被迫流亡。博齐泽2019年12月返回中非，准备参加本月举行的总统选举。本月初，中非共和国宪法法院宣布，取消博齐泽的总统候选人资格。

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