最后一周，英国躲过了“硬脱欧”（环球热点）

九月十日，负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶（左）走在伦敦街头。

新华社/法新

按照英国“脱欧”协议，英国脱欧过渡期在今年底结束。

距离英国“脱欧”过渡期最后期限仅剩一周之际，英国与欧盟最终就英国“脱欧”后的贸易问题达成协议。

谈判一波三折

英国“脱欧”谈判一波三折，旷日持久，直到最后时刻过后才勉强达成协议，以致英国未能如期“脱欧”，而拖到了今年1月31日。按照“脱欧”协议，英国“脱欧”过渡期在今年底结束。

双方团队从伦敦到布鲁塞尔，又从布鲁塞尔到伦敦，一轮接一轮地唇枪舌剑，但无法达成协议。

卡壳的主要是三大问题：英国海域的捕鱼问题、未来英欧贸易的市场准入和标准问题、未来英欧贸易争端的仲裁方式和地点问题。

就双方争执不下的渔业问题而言，这不仅涉及捕鱼的经济利益，更事关英国的主权和国民的情感问题。支持英国“脱欧”的人将英国管控海域捕鱼视为主权的象征，要求英国政府趁“脱欧”之机重新夺回这一主权。

英国约翰逊政府更是表示，任何有关渔业的新协议都必须建立在“英国渔场首先是英国船只的渔场”这一认识基础之上。

欧盟态度也很强硬，其中法国的态度尤为如此。法国总统马克龙强调，这涉及大批法国渔民的收入和就业问题。如果欧盟妥协，法国将投反对票。

欧盟还指出，目前英国海域的捕鱼份额，70%左右已被英国渔业转让给法国等国的船队，而英国则主要靠向欧盟出售各种鱼类产品获益。如果英国硬要收回水域捕鱼权，则今后英国的鱼产品将不可无限制地进入欧盟市场。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所副所长、研究员王朔认为：“目前英国和欧盟表面上是就技术问题争执不休，但实际上反映了双方的诉求对立。英国想要在争议问题上占据主动从而更多地收回主权，但欧盟涉及到27个成员国的实际利益和诸多复杂因素，也涉及未来欧盟内部的稳定及对外贸易关系，因此不会轻易让步，也不敢让步。”

目前，英国与欧盟的经贸关系仍在延续英国“脱欧”之前的格局。如果今年底前的过渡期结束，双方未达成协议，英国只能“硬脱欧”，这直接涉及英国商品、服务贸易进入欧盟统一市场以及市场配额、市场标准和关税等一系列重大问题。

“硬脱欧”无法承受

英国强行“脱欧”，已经在国内和欧盟造成担忧和混乱。如果英国“硬脱欧”，将引发更大混乱。

据估计，将有330多家英国公司会把总部和主要业务从英国迁至欧盟，其中包括72家金融服务公司。伦敦金融机构的7500名工作人员，将转去巴黎、都柏林和法兰克福等地工作，伦敦将失去竞争优势。英国居民也将感知其严重后果：来自欧盟的食品都将被征收关税，这意味着价格上涨。

英国从欧洲进口的食品占英国进口总量的26％。仅食品一类，就将使每个英国家庭每年多花600英镑。

欧盟将对从英国进口的商品加征关税，如非农产品将征收2.8％的税，对汽车类产品征收10％的税，对乳制品类征收高达35％的税。这将大大提高英国商品特别是食品在欧洲市场的价格，迫使它们不得不自动退出欧盟市场。欧盟27国是一个巨大的内部循环市场，非欧盟国家要挤进欧盟市场殊为不易，即便美国一再对欧盟发出威胁，美国产品尤其是农产品也很难进入欧盟。

此外，英国退出欧盟后，英欧贸易仅边境检查就是一大问题。据媒体估计，如果英国与欧盟不能达成协议，今后作为纯粹的“非欧盟成员国”，欧盟国家即便获准进入英国市场，卡车也将排成长龙，司机将不得不经过漫长的等待和检查才能进入英国领土，每天至少会有上万辆卡车在多佛等待通关。仅此一项麻烦，就可能造成英国市场的食品供应短缺和物价上涨。

中国人民大学国际关系学院教授、国际事务研究所所长王义桅指出：“英国目前已经处在300年来最严重的经济衰退中，‘硬脱欧’的代价是英国无法承担的，英国国内也会给约翰逊政府持续施压。”

双方均表示满意

据英国广播公司12月24日报道，欧盟和英国在最后关头达成了英国“脱欧”后的贸易协议，结束了数月来围绕捕鱼权和未来商业竞争规则的分歧。

这份长达2000页的贸易协议涉及范围广泛，包含了从民用核能合作到渔业和航空等各个领域的条款。

德新社称，该协议承诺英国可以向欧盟内部市场出口商品，无需关税也没有数量限制。欧盟也将获得公平的竞争条件，这意味着相同的环境、社会和补贴标准。欧盟渔民进入英国水域捕鱼是谈判的一个难点，双方直到12月24日中午才达成一致。

达成协议后，约翰逊在推特上发表自己笑着竖起大拇指的照片。欧盟委员会主席冯德莱恩称感到满意和放松，表示是“翻过这一页展望未来”的时候了。她强调，英欧是“长期盟友”。欧盟“脱欧”事务首席谈判代表巴尼耶称，达成协议令人松了一口气。爱尔兰总理对协议表示欢迎，称该协议是将英国“脱欧”损害降到最低的版本。

英国首相府12月24日发表声明称：“我们已经完成了‘脱欧’，现在我们可以充分利用作为一个独立贸易国家可以提供给我们的绝佳机会，与世界各地的其他伙伴达成贸易协议。”

根据欧盟委员会发布的公告，协议核心为一份“欧英自由贸易协定”，覆盖欧英商品和服务贸易、投资、竞争、禁止国家援助、税收、交通、能源、渔业乃至数据保护、社保协调等方方面面。

冯德莱恩也对协议表示了称赞。“这是一条漫长而曲折的道路，但我们达成了一份很好的协议，”冯德莱恩在新闻发布会上称，“（协议）公平、公正，对我们双方而言，这是应该做的、负责任的事情。”

(责编：胡永秋、杨牧)