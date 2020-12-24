第九届中国-南亚国际文化论坛系列活动之“城市之光”视频展线上开幕

由中国人民对外友好协会和云南省人民政府共同主办的第九届中国-南亚国际文化论坛系列活动之“城市之光”视频展今天云端开幕。中国人民对外友好协会会长林松添大使为此发来贺词。

林松添在贺词中表示，城市不仅是人类生活生产的重要场所，也是人类文明成果的集中体现。友好城市作为中国同有关国家双边关系的重要组成部分，促进了中国同各国在多层次、多领域的交流合作，增进了中国人民同世界各国人民的相互了解和友谊。

林松添说，中国和南亚同处亚洲，地缘相近，人文相通，在历史长河中互通有无、互学互鉴，滋养了各自独特的文化和璀璨的文明。目前中国和南亚各国已建立了50多对友好城市，推动本地区更多城市的友好交往与合作，不仅有助于促进本地区互联互通，推动各自经济社会发展，给当地人民带来实实在在的利益；也将增进不同文明交流互鉴，为本地区和平稳定和发展繁荣发挥积极作用。

林松添表示，希望通过此次活动吸引更多人们关心、关注、支持参与本地区地方和城市之间友好交流与互利合作，为促进“民相亲、心相通”贡献智慧和力量。

本次“城市之光”活动共征集到来自我国、孟加拉、尼泊尔等国13个省市表现自然风光和经贸合作与人文交流成果的短视频。

继“美丽家园”、“美美与共”、“人文智库对话”三个版块后，“城市之光”视频展为历时半年的第九届中国-南亚国际文化论坛线上系列活动划上了圆满句号。

(责编：艾雯、刘洁妍)