爱尔兰农业部长新冠病毒检测呈阳性

新华社都柏林12月23日电（记者张琪）爱尔兰政府新闻办公室23日发表声明说，一名内阁成员新冠病毒检测呈阳性，根据有关公共卫生要求，所有其他内阁成员在等待新冠病毒检测和结果的同时已主动采取隔离措施。

这份简短声明没有透露更多细节。爱尔兰农业、食品和海洋部长查理·麦康纳洛格的发言人随后对当地媒体证实，这名新冠病毒检测呈阳性的内阁成员就是麦康纳洛格。

爱尔兰国家广播电视公司当日援引这位发言人的话说，麦康纳洛格本月17日从比利时布鲁塞尔公干返回爱尔兰后接受了新冠病毒检测，结果为阴性，22日根据有关要求再次接受检测，23日上午收到检测结果为阳性的报告。

这位发言人表示，麦康纳洛格目前情况良好，没有任何症状，他正在家里自我隔离。

据当地媒体报道，麦康纳洛格22日参加了一个内阁会议，当时他戴着口罩，会场内座位之间保持2米距离。

据了解，麦康纳洛格是爱尔兰疫情暴发以来首个新冠检测呈阳性的内阁成员。

爱尔兰卫生部23日晚公布的数据显示，截至当日，该国累计新冠确诊病例为82155例，累计死亡病例为2184例。爱尔兰政府日前宣布，从本月24日午夜起至明年1月12日将全国的疫情响应机制由3级调高至5级，这是爱尔兰应对疫情的最高防控级别。

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