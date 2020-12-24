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李克强分别同西班牙首相桑切斯、荷兰首相吕特通电话

2020年12月24日09:19  来源：人民网－人民日报
 

新华社北京12月23日电  国务院总理李克强12月23日晚应约同西班牙首相桑切斯通电话。

李克强积极评价中西关系，他表示，2018年习近平主席对西班牙进行国事访问以来，两国关系保持健康稳定发展。我们愿同西班牙巩固政治互信，深化各领域务实合作，共同维护多边主义，促进贸易投资自由化便利化，维护世界和平稳定。欢迎更多西班牙优质农产品输华。

李克强指出，中方始终坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、繁荣的欧盟，支持欧盟战略自主和团结互助，支持西班牙在欧盟内发挥更重要作用。中方愿在应对气候变化、绿色发展、中欧投资协定谈判等领域同欧方推进互利共赢合作。希望欧方继续为中方企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。

桑切斯表示，近年来，西中关系取得积极发展。西班牙政府愿进一步深化同中国的关系，加强双边经贸往来，在信息通信、数字经济等领域继续与中国企业加强合作，扩大两国文化交流。西班牙支持早日达成欧中投资协定，愿同中方共同维护多边主义，加强应对气候变化合作，推动新冠肺炎疫苗在全球实现可及性。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席。

新华社北京12月23日电  国务院总理李克强12月23日晚应约同荷兰首相吕特通电话。

李克强表示，当前中荷关系发展良好。面对新冠肺炎疫情冲击，两国各领域合作持续推进，成果丰硕。希望双方在平等和相互尊重基础上进行交流对话，在做好疫情防控的条件下为两国人员往来、务实合作的开展创造便利条件。中方愿同欧盟共同努力推动早日达成中欧投资协定。

李克强指出，当前世界经济复苏进程艰难。中国统筹疫情防控和经济社会发展，经过全国上下艰苦努力，有把握实现全年经济正增长。我们将保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，宏观调控措施既要符合市场规律，也要更加精准有效，有序调整，不急转弯。努力保持中国经济运行在合理区间，实现平稳健康发展。相信这将为中荷、中欧合作创造更大空间。

吕特表示，中国是荷兰的重要合作伙伴。两国携手应对疫情挑战，体现了双方的友好情谊。荷兰愿同中国进一步加强交流和往来，扩大在经贸、投资、应对气候变化等领域的合作。荷兰期待欧中投资协定尽早达成，促进欧中关系更好发展。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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