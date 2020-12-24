中乌政府间合作委员会第四次会议举行

新华社北京12月23日电 中共中央政治局委员、国务院副总理、中国和乌克兰政府间合作委员会中方主席刘鹤23日与乌克兰副总理、委员会乌方主席斯特凡妮希娜以视频方式共同主持委员会第四次会议。双方围绕进一步深化战略伙伴关系、拓展各领域务实合作，进行了广泛、深入、高效的讨论，在经贸、农业、航天、科技、教育、文化、卫生等领域达成一系列重要成果和共识。

双方认为，在当前新冠肺炎疫情全球流行的特殊背景下，中乌两国举行政府间合作委员会第四次会议意义重大。双方要充分发挥委员会统筹规划和指导协调作用，携手抗击新冠肺炎疫情，全面深化共建“一带一路”合作，发挥各自优势，挖掘合作潜力，促进共同发展。

刘鹤表示，中乌互为真诚朋友和战略伙伴，推动双边关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益。希望双方认真落实会议达成的诸多共识，共同努力，提升务实合作水平，为两国人民创造更多福祉。斯特凡妮希娜表示，乌方有强烈意愿与中方一道，克服疫情不利影响，积极拓展各领域互利合作，促进双边关系持续发展。

会后，刘鹤和斯特凡妮希娜共同签署了会议纪要，并见证有关部门签署关于共建“一带一路”合作规划、关于启动中乌贸易自由化安排可行性研究的联合声明等合作文件。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 03 版）

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