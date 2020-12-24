“拉中汽车产业合作前景广阔”（国际视点）

当前，拉美地区已成为中国重要的整车出口市场，墨西哥、智利、巴西、秘鲁等国均位居中国品牌汽车出口目的国前列。越来越多中国车企选择在拉美投资设厂，并与当地企业展开合作，不断扩大中国品牌汽车市场占有率。

“中国品牌汽车性价比高，越来越受欢迎”

巴西里约热内卢的一家中巴合资汽车品牌销售网点里，从事贸易工作的塔代乌对刚买下的奇瑞SUV赞不绝口：“这款家用车空间大、舒适，值得信赖。中国品牌汽车性价比高，越来越受欢迎。”销售网点员工卡洛斯告诉记者，当地消费者对于奇瑞汽车的满意度很高，网点销售业绩在疫情防控期间仍表现不俗。

2014年，奇瑞在巴西设立了其在海外最大的工厂，随后与巴西汽车经销商卡奥集团展开合作，成立了第一家中巴合资汽车企业。近5年来，奇瑞汽车在巴西年销量增长近10倍，并于今年开始直接从巴西出口到巴拉圭。

“奇瑞汽车今年在巴西的销量预计将较去年逆势增长3%。”奇瑞巴西大区副总经理张肄飞告诉记者，疫情防控期间，公司在巴西坚持投放新车，销售网点也增加了40家。“奇瑞在巴西深耕多年，特别是经过近几年的高速发展，产品质量和品牌已经得到许多消费者的认可，培养了一批忠实客户。”

不仅在巴西，中国车企在拉美其他国家也逐渐站稳脚跟，汽车销量及市场份额不断提升。目前阿根廷市场上在售的有20个中国汽车品牌，车型超过50种；秘鲁汽车协会的数据显示，该国最畅销的15个汽车品牌中，有4个来自中国；智利全国汽车协会数据显示，2019年中国品牌汽车销量逆势增长6%，占到当年市场份额的16%，位列新车销量榜第三。

“中国电动汽车助力打造清洁交通系统”

“470辆电动大巴从抵达港口的那天起，便一路行驶至波哥大，沿途约500公里，展示了车辆的续航里程和驾驶性能等综合实力。”12月17日，比亚迪宣布向哥伦比亚首都波哥大交付470辆纯电动大巴，打造该品牌在拉美地区最大的零排放公交车队。比亚迪哥伦比亚分公司总经理胡安·梅萨表示，大巴车队途经4个城市，受到众多当地民众关注，“大巴车队还未正式运营，就成功吸引了市民的眼球”。

据介绍，这一公交车队预计将为30万名乘客提供绿色出行服务，每年将减少1.25万吨二氧化碳及2.5吨粉尘颗粒物排放。随着大巴车队和充电站正式投放运营，还将为当地创造400多个就业机会。波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯表示：“在中企帮助下，我们成功引入纯电动大巴车队，未来希望购买更多电动大巴，逐渐替换老旧的柴油大巴，为市民提供更多更好的出行体验。”

为减少碳排放，许多拉美国家相应出台刺激政策鼓励电动汽车消费，其中城市交通的绿色转型升级可望为汽车业发展提供新机遇。当前，中国新能源汽车已在智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴西、哥斯达黎加、乌拉圭和阿根廷等国销售，比亚迪还于2017年在巴西投资建成电动大巴底盘厂。今年6月，比亚迪向智利首都圣地亚哥最新交付的150辆纯电动大巴正式投入运营。目前比亚迪已累计向智利交付455辆纯电动大巴，占该国纯电动大巴市场份额的65%。同样进入智利电动大巴市场的还有宇通客车等公司。

墨西哥国立自治大学经济研究所研究员乌加特切表示，拉美电动汽车市场潜力巨大，“中国电动汽车助力打造清洁交通系统”。

“竞争力显著增强，中国汽车品牌日益深入人心”

业内人士指出，随着中国汽车的质量水平和产品性能快速提升，并在推广和售后等方面后来居上，中国汽车品牌正凭借良好的性价比获得越来越多拉美用户认可。

秘鲁汽车协会主席德尔特阿诺表示：“最初几年，中国车企凭借价格优势吸引当地用户，但如今，人们可以在秘鲁等拉美国家以其他品牌普通车型的价格，买到高质量的中国汽车。中国汽车整体竞争力显著增强，中国汽车品牌日益深入人心。”

卡奥集团创始人安德拉德表示，近年来，中国品牌汽车无论是在质量性能还是售后服务等方面都取得长足进步，预计未来中国汽车在拉美的销量还将进一步增长。

“拉中汽车产业合作前景广阔。”巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声对记者表示，近10多年来，拉美地区中产阶层队伍逐步壮大，数以百万计的家庭涌入新车市场，为中国品牌汽车进入拉美市场提供了契机。整体而言，中国品牌汽车价格适中，质量越来越好，未来在拉美的市场前景看好，“期待更多中国车企通过共建‘一带一路’进一步拓宽拉美市场”。

（本报里约热内卢12月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 17 版）

(责编：胡永秋、杨牧)