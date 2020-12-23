外交部：美国才是名副其实的“黑客帝国”“窃密帝国”

人民网北京12月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持23日例行记者会。记者会实录如下：

《环球时报》记者：近日，中老共同投资建设的老挝第一条高速公路——中老高速公路万象至万荣段提前13个月建成通车，结束了老挝不通高速的历史。中方对此有何评论？

赵立坚：中国有句话叫“要想富先修路”。我们为老挝实现高速公路“零突破”感到高兴。中老高速公路全线设计里程约440公里，第一期连接老挝首都万象和旅游城市万荣，总长约110公里。该路段通车后，万象至万荣的车程从过去的3.5小时缩短至1小时，告别了老挝没有高速公路的历史。我们相信，万象至万荣段通车将为改善当地民生、促进经济社会发展、推动跨境商贸合作和人文交流提供新的助力。

韩联社记者：昨天，多架中俄军机飞入韩国防空识别区，中方在通报中说这是例行训练，韩国外交部则对此事表示遗憾。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的问题，中国国防部已经发布了消息，此次行动是中俄两军年度合作计划内项目，不针对第三方。需要指出的是，防空识别区不是领空，各国依据国际法享有飞越自由。在此次训练中，中俄两国军机严格遵守国际法有关规定，没有进入他国领空。

总台央广记者：我们注意到，昨天，中国国际问题研究院举办“共同应对新形势下的恐怖主义”国际研讨会，来自12个国家的政府官员、反恐研究机构负责人和学者与会。你能否介绍更多情况？

赵立坚：中国国际问题研究院昨天举办了“共同应对新形势下的恐怖主义”国际研讨会。外交部副部长罗照辉出席并发表主旨讲话。中国学者在会上介绍了中国反恐和去极端化经验做法。各方坦诚深入交流，达到了凝聚共识、增进互信、借鉴经验、促进合作的目的。

中方在会上指出，非传统安全威胁需要跨国应对。应对非传统安全问题，应当是连贯的，可持续的，立足长远，不应是应激反应式。个别国家奉行单边主义和霸凌行径，将反恐政治化、工具化，严重干扰国际反恐合作，值得高度警觉。国际反恐合作要坚定捍卫国际共识，要积极采取有效行动，要坚持统一标准，要坚决铲除恐怖土壤。

与会各方都认为，当前疫情使国际反恐形势更趋复杂严峻，但国际社会应始终秉持多边主义，加强团结，共同应对包括恐怖主义在内的非传统安全挑战。要坚持统一标准，旗帜鲜明反对“双重标准”，坚定捍卫国际共识，反对以一己之私，将反恐政治化、工具化。要坚持综合施策，标本兼治，重视预防性反恐和去极端化，努力铲除恐怖主义滋生土壤。要坚持开放包容，反对将恐怖主义与特定国家、民族和宗教相挂钩。

中方及巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗等国代表都认为，“东伊运”恐怖势力对包括中国在内有关国家和地区和平、安全与人民福祉带来严重威胁，应加强打击“东伊运”合作，共同维护国际地区安全。

俄新社记者：还是关于中俄军机飞入韩国防空识别区的问题。日本政府表示没有收到关于这次行动的通知。中方对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经十分清楚地阐明了中方立场。中俄两国军机严格遵守国际法有关规定，没有进入他国领空。

中新社记者：据昨天教育部新闻发布会消息，全球有70个国家将中文纳入国民教育体系。此前个别西方官员和媒体称中方通过对外汉语教学扩大全球影响力。中方对此有何评论?

赵立坚：语言是交流的工具和基础。学习和掌握不同国家语言，对促进各国经贸投资合作、文明交流互鉴和人民友好往来具有积极意义。无论国与国、人与人之间的物理距离有多远，语言都会迅速拉近心与心的距离。就像在中国很多人学习包括英语在内的外语一样，很多外国人也对学习中文展现出越来越浓厚的兴趣。目前中国以外正在学习中文的人数约2500万，“十三五”期间全球参加中文水平考试的人数达到4000万人次，这些数字表明国际中文教育拥有广泛而坚实的基础。国际中文教育在增进中国同各国人民相互了解和友谊方面发挥了重要作用，受到各国人民欢迎和好评。

对于正常的人文交流合作，我们都应当乐见其成、积极助力，而不是对其进行政治化甚至妖魔化。中国愿同世界各国一道努力，加强包括语言交流在内的各项人文交流与合作，为增进中国与世界各国的友谊与合作、推动世界多元文明交流互鉴、构建人类命运共同体贡献新的力量。

彭博社记者：据报道，加拿大总理特鲁多否决了中国山东黄金收购一家加拿大矿业公司的计划，该公司在加拿大北极地区开采金矿。中方对加方这一决定有何评论？

赵立坚：中国和加拿大经贸合作的本质是互利共赢的。中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上，开展对外投资合作。任何将正常商业合作政治化，并以国家安全为由进行政治干预的做法都是错误的。加方应为包括中国在内各国企业赴加拿大投资提供公平、开放、非歧视的市场环境。

《南华早报》记者：即将卸任的澳大利亚贸易部长伯明翰此前对澳媒体称，希望中方同下一任澳贸易部长能够更好沟通并展现出沟通和谈判的意愿，他批评说中方在过去一段时间里并没有展现出这样的意愿。中方对此有何评论？对即将上任的澳贸易部长有何期待？

赵立坚：我们已经多次强调，中澳之间的外交沟通渠道是畅通的。我们也想再次指出，相互尊重是各国间开展对话与务实合作的基础和前提。澳方如果真的对同中方接触对话有诚意，就应当以实际行动体现出诚意。

深圳卫视记者：据报道，一艘塞拉利昂籍“DONG YANG”轮21日在南沙海域遇险，船员弃船逃生后获中方营救。你能否介绍相关情况？

赵立坚：海南省海上搜救中心21日17时接报，一艘塞拉利昂籍货船在南沙群岛万安滩附近海域船舶严重倾斜。该船船长决定弃船，10名船员乘坐救生筏逃生。

险情核实后，中国交通运输部及海南省组织力量全力开展救助，协调了三艘轮船参与搜寻。其中一艘于22日下午14时30分成功救起救生筏上10名船员。据了解，10名船员生命体征正常，历经将近一天一夜的国际营救终获成功。

海上人命救助是国际人道主义的行动。此次成功救助是对中国维护南海国际船舶航行安全能力的一次检验，充分彰显了中国在南海海上人命救助的责任和担当。中方将继续本着人道主义精神，对在南海遇险的船只和船员提供及时、必要的搜寻救助。

路透社记者：美国参议员克鲁兹和卢比欧在一封给太平洋岛国的信中警告称，中方资助华为海洋网络有限公司竞标太平洋海底光缆项目，借此进行“间谍活动”和“地缘政治胁迫”。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的个别议员“逢中必反”，热衷于炮制各种谎言抹黑中国并以此谋求政治私利，毫无政治诚信可言。有关说法完全是对中国企业的污蔑抹黑，是为美方无理打压中国高科技企业编造借口。

中国政府鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律法规的基础上开展对外投资合作。恰恰是美方自己，从“棱镜门”曝光至今，在全球范围内对包括其盟友在内的国家进行大规模的网络窃密，是名副其实的“黑客帝国”“窃密帝国”。前不久，丹麦媒体曝光美方有关机构对丹麦政府部门实施监控，对途经丹麦通讯光缆上的隐私数据和信息进行搜集。对于美方这套污蔑别人、美化自己的伎俩，世人都看得清清楚楚。

印度广播公司记者：多艘船只在京唐港停泊数月。据了解，中印双方就印度船只船员轮替问题保持着沟通。中方此前称，出于防疫考虑，无法进行船员轮替。船主也不允许船只离开。我的问题是，目前不允许船员轮换前进行隔离，是否有科学依据？他们已经被困数月，是否可以允许他们在隔离后进行轮换？基于人道主义考虑，是否可以这么做？

赵立坚：中方对口岸疫情防控、船员检疫要求等有明确规定。这些规定都是以科学为基础的。中方当地有关部门一直同印度方面保持密切沟通，及时回复印方有关诉求，在符合相关防疫规定前提下提供必要便利和协助。

中国日报记者：据报道，澳大利亚前总督杰弗里日前逝世。如何评价杰弗里先生为促进中澳关系所发挥的作用？

赵立坚：澳大利亚前总督杰弗里先生生前长期关心和支持中澳关系发展，曾多次访华，为促进两国交流与合作作出重要贡献。我们对杰弗里先生逝世表示深切哀悼，向他的亲属和家人表示慰问。

路透社记者：周二，美国会议员鲁比欧、麦考尔呼吁特朗普政府继续强化上周五通过的新规，阻止中芯国际获得美国先进技术。你对此有何评论？此外，据美新闻网站Axios报道，美国土安全部将对美国公司发布警告，使用与中国相关联公司的通讯设备和服务会带来数据安全风险。你对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经说过，你所说的这些议员，他们的信誉已经破产，毫无诚信可言。

中国坚决反对美方无端打压中国企业，并多次表明严正立场。美方将经贸问题政治化违背其一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，不仅损害中国企业的合法权益，也不符合美国企业的利益，将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链、价值链造成破坏。

中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守驻在国法律法规。美方应停止滥用国家力量、泛化国家安全概念打压外国企业的错误行为。

美方个别政客固守冷战思维和意识形态偏见，热衷于渲染、炒作所谓中国挑战和中国威胁论，中方对此坚决反对。我想强调，遏制打压阻挡不了中国发展壮大，只会损害中美互信合作，激化中美矛盾摩擦，只会让中国人民更加团结一心，建设更强大的中国。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定措施维护自身主权、安全和发展利益。

路透社记者：澳大利亚籍人员杨军在给朋友的一封信中说，在北京被拘留期间，他遭受“折磨”、多次审讯以及言语“虐待”。中方对此有何评论？

赵立坚：我们已多次就杨军案表明中方立场，目前该案正在一审审理过程中。我愿再次强调，中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，杨军的各项合法权利均得到充分保障，不存在所谓“折磨”“虐待”的情况。

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