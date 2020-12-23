英法达成重开边境协议 部分旅客可入境法国

新华社伦敦12月22日电（记者梁希之 岳琳）英国交通部22日晚宣布，英国和法国政府达成了重新开放英法边境的协议。按照协议，从23日上午开始，英国的货车司机和部分旅客将被允许入境法国。

根据协议，两国之间的铁路、航空和海运服务将从23日上午开始恢复，只有因为紧急原因需要入境的旅客才能进入法国，包括货车司机、法国公民和拥有法国居留权的英国公民。所有从英国入境法国的旅客都必须出示72小时内新冠病毒核酸检测阴性的证明。此外，入境法国的货车司机还必须接受一项针对变异新冠病毒的检测，检测可以在半小时内出结果。法国政府还将对来自英国的货物进行新冠病毒抽样检测。

这项协议的有效期持续至2021年1月6日，但两国政府将在今年12月31日重新对协议进行审核。

此前，为应对英国近期出现的变异新冠病毒，法国宣布从当地时间20日午夜起48小时内禁止来自英国的所有人员旅行，包括与公路、铁路、航空、水路有关的货运人员旅行。这给英国与欧盟国家之间的货物运输带来极大影响。自边境关闭以来，大约有2850辆卡车被困在英国肯特郡。

英国交通大臣格兰特·沙普斯说，英国政府将继续敦促运输业者在未得到进一步通知之前不要前往肯特，政府正在努力减轻港口的拥挤状况。

由于近日英国部分地区新冠病毒传播速度加快，英国政府正在调查这一状况是否与被命名为“VUI-202012/01”的变异病毒有关。这一状况引发国际关注，多国发布与英国之间的航班禁令。

英国政府22日公布的数据显示，英国当天新增36804例新冠确诊病例，为新冠疫情开始以来单日新增最高，累计确诊2110314例。

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