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韩国政府宣布圣诞元旦假期特别防疫措施

2020年12月23日08:59  来源：新华网
 

新华社首尔12月22日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国中央灾难安全对策本部22日宣布多项特别防疫措施，针对圣诞和元旦假期进一步加强疫情管控力度。

据中央灾难安全对策本部发布的消息，上述特别防疫措施自本月24日零时启动，持续至明年1月3日24时，旨在减少圣诞和元旦假期的疫情扩散风险。

特别防疫措施包括全国范围禁止5人及以上在餐厅聚餐，营业的聚会场所暂时歇业，强烈建议取消5人及以上的私人聚会等。违反就餐防疫规定的餐厅和就餐者，可分别被处以300万韩元（约合1.8万元人民币）以下和10万韩元以下罚款。

此外，在特别防疫措施实施期间，全国16处滑雪场、35处滑冰场和128处雪橇场暂停营业，各大旅游景点、国立公园暂时关闭。为降低旅游等跨地区出行可能带来的新冠传播风险，韩国政府还责令酒店、度假村、民宿等住宿设施将客房预订率控制在50%以下。

11月下旬开始，韩国新冠疫情再次恶化。本月8日起，韩国政府把首都圈地区防疫级别从2级提升至2.5级，其他非首都圈地区从1.5级升至2级，暂定实施3周。据韩国疾病管理厅统计，当地时间21日韩国新增新冠确诊病例869例，累计确诊51460例；新增死亡24例，累计死亡722例；累计治愈35928例。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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