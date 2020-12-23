为防输入病例印度禁止航班自英入境

新华社新德里12月22日电（记者胡晓明）来自英国的数名航班旅客近两日在抵达印度后被确认新冠病毒检测结果阳性。为加强防控新冠输入病例，印度政府决定本月22日至31日禁止所有从英国飞往印度的航班入境，并对最近约1个月来自英国的所有旅客重做新冠病毒检测。

印度政府官员22日证实，21日从英国首都伦敦飞抵印度首都新德里的1架班机内有6名旅客的新冠检测结果为阳性。据印度媒体援引该官员的话报道，这架班机于21日晚11时30分抵达，机上266名旅客中有5人在新德里国际机场被测出新冠阳性。另有1名同机旅客转机飞往印度南部城市金奈，其抵达后的新冠检测结果也是阳性。这6名旅客的血清样本已被送到印度国家疾病控制中心研究，以确认是否与英国出现的变异新冠病毒有关。

据报道，20日另有两名来自英国的旅客在加尔各答机场被测出新冠阳性。考虑到英国目前的疫情，印度政府决定暂时禁止所有从英国飞往印度的航班入境。这项禁令从当地时间本月22日23时59分开始生效，持续至当地时间12月31日23时59分。

印度卫生部还于22日宣布，将对11月25日至12月23日来自英国或从英国过境中转的所有入境旅客重新进行新冠病毒检测，此类旅客须填表申报过去14天旅行史，检测结果呈阳性者将被单独隔离。

印度卫生部22日发布的数据显示，截至当天上午，该国累计新冠确诊病例超过1007万例，累计死亡病例为146111例。

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