习近平同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬通电话

新华社北京12月22日电 12月22日，中共中央总书记、国家主席习近平应约同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬通电话。

习近平表示，我很高兴今年再次同本扬总书记同志通电话。在老挝党中央和本扬总书记同志坚强领导下，老挝政治社会稳定，经济持续发展，民生显著改善。近年来，我和本扬总书记同志积极推动中老命运共同体建设，开启了中老关系新时代。我们高度重视扶贫工作，使扶贫合作成为中老关系一大亮点。双方携手开展抗疫、抗洪斗争，共同反对将疫情政治化、借疫情搞污名化，生动诠释了患难与共、守望相助的命运共同体精神。本扬总书记同志为发展中老友好倾注了大量心血，我也同本扬总书记同志结下密切工作关系和深厚友谊。

习近平说，明年中国共产党将迎来建党100周年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。老挝党将举行十一大，步入国家建设和社会主义发展新阶段。我们愿同老方一道，为新时代两党两国关系开新局、谱新篇。双方要深化战略沟通，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。双方应密切高层交往，深化治党治国理论和经验交流，不断完善全方位、宽领域、多层次的两党交往格局。双方要深化发展战略对接，以中国加快构建新发展格局和《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署为契机，稳步推进中老经济走廊和中老铁路建设，拓展文教、青年、旅游等领域合作，并加强在国际和地区事务中的协调，推动中老命运共同体建设走深走实，更好造福两国人民。预祝老挝党十一大明年成功召开。

本扬表示，十分高兴在两党两国都处在重要关键时期同习近平总书记通电话。当前老政治经济、对外合作保持良好发展势头，老挝党和政府正全力筹备将于明年初举行的党的十一大和第九届国会会议。老方衷心感谢中国党、政府和人民在老方发生疫情时及时向老方提供宝贵支持和帮助，诚挚祝贺中方在以习近平同志为核心的中共中央带领下取得抗击疫情和脱贫攻坚等方面的重大胜利。老方密切关注中共十九届五中全会通过的“十四五”规划和2035年远景目标建议，坚信中方将胜利全面建成小康社会，顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程。明年是老中建交60周年，老方愿同中方继续落实好两党最高领导人签署的老中命运共同体行动计划，加强治党治国理政经验互学互鉴，保持各层级交流往来，加快推进“一带一路”框架下各领域务实合作，共同维护国际和地区和平发展，促进老中关系取得新的更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 01 版）

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