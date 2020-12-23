王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话

新华社北京12月22日电 2020年12月22日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

王毅表示，中俄关系保持着高水平和特殊性。普京总统在年度大型记者会上强调同习近平主席建立了高度互信和深厚友谊，指出中俄在许多问题上拥有共同立场。中方对此深表赞同。今年，两国在抗疫合作中守望相助，在务实合作中彼此支持，取得一系列来之不易的成果。双方还坚定支持多边主义，引领国际抗疫合作，坚决同政治病毒作斗争，共同维护了世界和地区的安全稳定。世界上越是乱，中俄关系就越要稳，双方全面战略协作价值对中俄和世界就越宝贵。

王毅说，明年对中俄两国都是具有特殊意义的一年。中国将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，进而开启全面建设社会主义现代化国家新征程。俄罗斯将全面推进《至2030年国家发展目标》。双方应充分发挥中俄互为战略依托、相互提供发展机遇的特殊优势，以合作新思路、新举措助力两国发展振兴。中方愿同俄方一道，为下阶段两国各层级交流做好准备，规划好各领域合作。

王毅表示，明年也是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。《条约》为新世纪以来中俄关系发展奠定了重要法律基础，世代友好、合作共赢是两国关系的本质。双方要继续高举世代友好的旗帜，保持两国关系高水平发展。

拉夫罗夫高度评价两国关系今年取得的进展，表示在疫情肆虐背景下，俄中保持高层交往，政治互信和各领域务实合作进一步深化。俄方对两国抗击疫情合作表示满意。希望双方继续密切战略协作，共同办好明年《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年庆祝活动，共同开辟两国关系的未来。

两国外长全面梳理了双方在国际和地区事务中开展的密切合作，对两国外交部今年的相互协调与配合感到满意。王毅表示，美国违背时代潮流，仍在不断挥舞单边制裁大棒，只会在世界上留下更多不光彩的记录。中方愿同俄方和国际社会一道，始终坚定维护国际关系基本准则，维护世界公平正义。拉夫罗夫强调，应坚决反对美国破坏多边主义的行径，抵制美国对俄中的打压，维护国际法，维护两国的共同利益，维护国际稳定与合作。

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